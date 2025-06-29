К затяжным дождям и морозному декабрю: народные приметы на июль

Месяц, в который решается судьба грядущего года.

Июль — месяц, когда солнце палит безжалостно, грозы катятся по горизонту, а воздух звенит от стрекотания цикад. Казалось бы, какое до зимы дело?

Но именно в этот пестрый, жаркий месяц наши предки с особым вниманием наблюдали за природой — ведь считалось, что июль рассказывает обо всём наперёд: и про осень, и про холода.

Например, жара без перерыва сулила морозный декабрь. А если в поле вдруг буйно расцвел осот — жди долгой и студёной зимы. Щавель расплодился повсюду? Значит, зима будет мягкой и короткой.

Ласточки летают низко и задумываются о водной глади — ждите скорого ненастья. А если пауки вдруг начнут активно плести сети не прячась, как будто гордятся своим трудом — природа обещает устойчивое тепло.

Особое внимание уделяли радуге. Красный цвет особенно заметен — к грозе. Желтый бледен, голубой светится — небо очистится.

Радуга с севера на юг — жди перемен. А если заря вечером пылает розово-золотистым, значит, следующий день будет ясным и добрым.

Есть в июле и свои тревожные приметы. Например, если в середине месяца шумит дубрава даже без ветра — к затяжным дождям.

Или — если личинки хруща, выкопанные в огороде, вдруг окажутся белыми, значит, морозы зимой будут крепкими, долгими. Голубоватые? Природа подарит передышку, зима будет терпимой.