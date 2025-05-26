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Как не превратиться в «вареную креветку» и сохранить молодость: правильно выбираем и пользуемся солнцезащитным кремом

Опубликовано: 26 мая 2025 22:01
Пляж, солнце
Как не превратиться в «вареную креветку» и сохранить молодость: правильно выбираем и пользуемся солнцезащитным кремом
Городовой ру

Солнечные лучи могут серьезно навредить коже.

С наступлением теплой и солнечной погоды все мы спешим получить витамин «Д» от первых лучиков. Однако ультрафиолет — это не просто солнечный свет, который приятно греет кожу в теплый день, они могут серьезно навредить нашей коже, если не позаботиться о правильной защите. Разбираемся, почему солнцезащитный крем — это не просто косметика, а настоящая необходимость, и как правильно его выбирать и использовать.

Почему солнце может быть опасным?

Солнечное излучение состоит из двух типов лучей. Каждый из них действует на кожу по-своему. UVA-лучи — это такие незаметные хулиганы, которые проникают глубоко в кожу, портят клетки, вызывают пигментные пятна и запускают процессы фотостарения. Если бы кожа могла говорить, она бы сказала: «Эй, ребята, хватит меня старить!» И да, эти лучи могут привести к меланоме — серьезному заболеванию, с которым шутки плохи.

UVB-лучи — более наглые ребята, которые атакуют верхний слой кожи и вызывают солнечные ожоги. Если вы когда-нибудь ходили с красной кожей, как вареная креветка, то понимаете о чем идет речь. И эти ожоги тоже не безобидны — они повышают риск рака кожи.

Как выбрать правильный солнцезащитный крем?

Главный показатель эффективности крема — это SPF или фактор защиты от солнца. Чем он выше, тем лучше крем защищает от UVB-лучей. SPF 30 блокирует примерно 97% UVB-лучей, а SPF 50 — около 98%. Да, разница кажется маленькой, но в борьбе с солнцем мелочей не бывает!

Защита от UVA обозначается отдельно — на упаковке может быть значок «UVA» в кружочке или маркировка «PA+» с разным количеством плюсов. Чем больше плюсов, тем сильнее защита.

Для чувствительной кожи лучше выбирать кремы с минеральными фильтрами — они блокируют и рассеивают лучи еще до того, как они проникнут в кожу. Для детей существуют специальные детские кремы без спиртов и химических отдушек, чтобы маленькие непоседы не устроили себе «солнечный апокалипсис».

Как правильно наносить солнцезащитный крем?

Вот тут начинается самое интересное. Многие думают, что достаточно намазаться кремом как-то слегка, и все будет супер. Но нет! Наносить солнцезащитный крем — это почти как готовить идеальный борщ: нужно знать меру и последовательность, сообщают в Роспотребнадзоре.

Наносить крем нужно за 15–30 минут до выхода на улицу. Это как раз время, чтобы крем успел «притереться» к вашей коже. Если нанести его прямо на улице — это будет неэффективно и неудобно.

Используйте достаточное количество. Для взрослого человека на все тело нужно примерно 28–30 граммов крема — это около шести чайных ложек. Да, звучит много, но кожа скажет вам спасибо. На лицо и шею достаточно половины чайной ложки. Так что не жалейте крем — это не приправа к салату!

Наносите крем равномерно, не втирая слишком сильно. Просто аккуратно распределите, дайте ему высохнуть и готово. Обновляйте слой каждые 2–3 часа. Особенно после купания, потения или вытирания полотенцем. Даже самый крутой водостойкий крем не вечен. Если используете макияж, наносите крем до него.

Даже если вы сидите у окна в офисе и думаете, что солнце вас не трогает, UVA-лучи всё равно проникают через стекло и тихонько вредят вашей коже. Так что крем с SPF нужен не только на пляже, но и в повседневной жизни.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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