Как сэкономить и получить стильный «Подорожник»: новая карта появилась в Петербурге

В Петербурге с 22 мая появится новый «Подорожник» — не обычный, а лимитированный и с необычным дизайном. Его создали в честь 10-летия Петербургского международного парада ретротранспорта.

Это такое яркое событие, собирающее сотни ретроавтомобилей и мотоциклов из разных городов России, и теперь его юбилей отметили на новой карте, которая скоро поступит в продажу, но в ограниченном количестве.

Что такое «Подорожник» и зачем он нужен

Петербуржцы часто пользуются этой электронной картой, с помощью которой можно платить за проезд в метро, автобусах, трамваях и других видах транспорта. Кстати, есть еще и виртуальный «Подорожник» — его можно завести прямо в телефоне через специальное приложение. Очень удобно, если не хочется таскать с собой пластик.

Как сэкономить на проезде

Проезд с «Подорожником» дешевле, чем покупать билеты или жетоны. В метро поездка стоит 56 рублей, а на наземном транспорте — 51 рубль. Если пересаживаться с одного транспорта на другой в течение часа, то за вторую поездку платите всего 12 рублей, а за все последующие — вообще ничего. Для тех, кто ездит часто, это реально помогает сэкономить.

Где купить и как пополнить карту

Карту можно купить в метро, на вокзалах, в аэропорту или в специальных офисах. Стоит она примерно 80–90 рублей. Пополнять баланс можно разными способами: через терминалы, мобильное приложение или онлайн-банкинг.

Лимитированная карта

Этот лимитированный «Подорожник» — не просто проездной, а еще и небольшой сувенир. Если вы интересуетесь историей транспорта, такая карта будет приятным напоминанием. Если вы хотите сделать свои поездки по Петербургу удобнее и сэкономить, а заодно получить стильный и редкий аксессуар — это отличный повод обзавестись новой картой, которая поступит в продажу уже 22 мая, передает Росбалт. Тираж ограничен — всего 50 тысяч экземпляров, так что коллекционерам и любителям транспорта стоит поспешить.