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Как правильно собирать воду в Крещенский сочельник, 18 января

17 января 2025 08:33
Освящение воды
Как правильно собирать воду в Крещенский сочельник, 18 января
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Иначе никакого чудотворного воздействия она не окажет.

Крещенская вода, которой издавна приписывают целебные свойства, — важная часть зимних праздников в Петербурге. Считается, что она помогает укрепить здоровье, очищает дом и защищает от негатива. Но чтобы вода обрела свои магические качества, нужно соблюдать традиции ее сбора.

Когда и где искать «живую» воду?

Согласно народным преданиям, особые свойства вода приобретает на Крещенский сочельник, начиная с вечера 18 января. Лучшее время для сбора — ночь. Петербуржцы могут получить освященную воду в храмах города или на специально оборудованных прорубях.

Почему важно соблюдать традиции?

Крещенская вода — это не просто символ, а часть древних обрядов, которые передаются из поколения в поколение. Нарушение традиций может лишить воду ее целебной силы. Именно поэтому петербуржцы отправляются в храмы или к купелям, где священники проводят освящение, наполняя воду особой энергетикой.

После сбора воды важно соблюдать несколько правил:

  1. Храните ее в чистой стеклянной ёмкости.
  2. Не смешивайте с обычной водой, чтобы сохранить свойства.
  3. Держите сосуд в укромном месте, например, на домашнем алтаре.

Крещенская вода может быть использована в течение всего года. Ее применяют для укрепления духа, очищения дома и даже лечения.

Впрочем, есть мнение, и церковь его не оспаривает, что в эту ночь даже в кране вода особая. Поэтому, если нет времени или сил дойти до места, где ее освятят, то можно просто набрать в чистую емкость и для надежности положить туда хорошо очищенный серебряный крестик.

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Автор:
Максакова Яна
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