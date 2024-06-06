Нудистские пляжи в Калининградской области: где находятся, и как туда попасть

Все больше и больше людей предпочитают загорать без одежды, но совершенно не знают, где скрыться от глаз других людей. Если вы находитесь в Калининградской области или планируете приехать в самый западный уголок России, то подсказываем секретные местечки. Их несколько.

Пляж № 1

Первый пляж для нудистов находится в курортном городе Зеленоградске, а если быть точнее, то на Куршской косе. Вам нужно будет добраться до самого города и отправляться по пляжу в сторону национального парка. Границ там нет. Натуристы находятся примерно на 1-3 километре.

Чаще всего на самом пляже вы их не увидите. Такие люди отдыхаются немного спрятавшись за камнями, авандюнами, в тени деревьев, чтобы их не увидели другие. По песку часто гуляют туристы с детьми, пенсионеры, которых могут шокировать подобные откровения. Об этом пляже знает чуть ли не каждый калининградец и лишний раз туда загорать не суется.

Источник фото: Legion-Media

Пляж № 2

Второй пляж тоже находится на Куршской косе, но немного подальше, примерно на 15-16 километре между поселком Лесное и базой отдыха «Дюны». Участок пляжа как бы огорожен деревьями, что позволяет нудистам спрятаться от лишних глаз. В народе эти две территории прозвали «голым кольцом».

Нудистов в Калининградской области немного судя по количеству отдыхающих без одежды, но они точно знают, куда ехать, чтобы спокойно отдохнуть. Куршская коса в принципе довольно-таки безлюдное место. Чтобы туда попасть, нужно заплатить экологический сбор за автомобиль и человека.

Источник фото: Legion-Media

Народ предпочитает загорать и купаться в бесплатных местах. Именно поэтому на полоске пляжа, длиною в 48 километров, можно найти место, на котором не будет вообще ни одного человека в радиусе 1000, а то и 2000 метров. Так что даже не нудисты могут легко скинуть с себя одежду и искупаться, как велела матушка-природа, то есть совершенно нагим.

Балтийская коса

Еще более-менее безлюдным местом является Балтийская коса. Чтобы туда добраться, нужно переправиться на пароме или заплатить местным водителям моторных лодок. Это невыгодное условие, поэтому и людей в этом месте мало. Там тоже иногда встречаются нудисты, которые со спокойной душой загорают и плавают в неглиже.

Источник фото: Legion-Media