Городовой / Общество / Как защитить подарок от посягательств супруга? При разводе у петербуржцев есть только один вариант
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Как защитить подарок от посягательств супруга? При разводе у петербуржцев есть только один вариант

24 декабря 2024 22:03
Как защитить подарок от посягательств супруга? При разводе у петербуржцев есть только один вариант
Как защитить подарок от посягательств супруга? При разводе у петербуржцев есть только один вариант
Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press

Только так дорогие презенты не придется делить.

В преддверии Нового года многие люди забывают, что подарок – это не просто жест доброй воли, но и полноценная юридическая сделка, связанная с передачей прав на имущество от одного лица другому. Однако одно дело – подразумевать такую передачу, другое – официально ее зафиксировать.

Речь идет не о незначительных вещах вроде парфюма или сладостей, а о дорогостоящих предметах, таких как шуба, автомобиль или ювелирные изделия, которые на праздник дарят самым близким, например супругу. Юридически такие подарки теряют свою значимость, поскольку они автоматически становятся частью общей супружеской собственности. В случае развода они будут поделены поровну.

«Также в случае развода будут разделены подарки супругам от других людей. Например, родители жены подарили дочке крупную сумму денег или дорогостоящее ювелирное украшение и нигде не зафиксировали акт дарения И это уже не дочкино имущество, а совместная собственность супругов», – поделился Иван Соколов, вице-президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты предлагает заключить договор дарения. Он может быть оформлен в простой письменной форме: достаточно напечатать, распечатать и подписать документ.

Новости по теме
Больше никаких ловушек для петербуржцев: 5 способов защитить себя от мошенников Больше никаких ловушек для петербуржцев: 5 способов защитить себя от мошенников 9 января 2025 08:31
Петербуржцы смогут защититься от мошенников: как будет работать самозапрет на выдачу кредитов в 2025 году Петербуржцы смогут защититься от мошенников: как будет работать самозапрет на выдачу кредитов в 2025 году 8 января 2025 13:03
Амнистия от Водоканала: задолжавшим петербуржцам приготовили подарок к Новому году Амнистия от Водоканала: задолжавшим петербуржцам приготовили подарок к Новому году 25 декабря 2024 11:46
Надоели старые фильмы? Петербуржцам — 4 альтернативных варианта для новогоднего вечера Надоели старые фильмы? Петербуржцам — 4 альтернативных варианта для новогоднего вечера 25 декабря 2024 10:32
Подарок на Новый год обернется для петербуржцев катастрофой: вот что вытворяют мошенники Подарок на Новый год обернется для петербуржцев катастрофой: вот что вытворяют мошенники 18 декабря 2024 08:02
Автор:
Юлия Степанова
Общество Праздники
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».