Как защитить подарок от посягательств супруга? При разводе у петербуржцев есть только один вариант

В преддверии Нового года многие люди забывают, что подарок – это не просто жест доброй воли, но и полноценная юридическая сделка, связанная с передачей прав на имущество от одного лица другому. Однако одно дело – подразумевать такую передачу, другое – официально ее зафиксировать.

Речь идет не о незначительных вещах вроде парфюма или сладостей, а о дорогостоящих предметах, таких как шуба, автомобиль или ювелирные изделия, которые на праздник дарят самым близким, например супругу. Юридически такие подарки теряют свою значимость, поскольку они автоматически становятся частью общей супружеской собственности. В случае развода они будут поделены поровну.

«Также в случае развода будут разделены подарки супругам от других людей. Например, родители жены подарили дочке крупную сумму денег или дорогостоящее ювелирное украшение и нигде не зафиксировали акт дарения И это уже не дочкино имущество, а совместная собственность супругов», – поделился Иван Соколов, вице-президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты предлагает заключить договор дарения. Он может быть оформлен в простой письменной форме: достаточно напечатать, распечатать и подписать документ.