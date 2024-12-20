Как жителям Петербурга пережить магнитные бури: в Северной столице ощущаются особо сильно

На Земле продолжается мощная магнитная буря, вызванная солнечной вспышкой уровня Х1,8. Индекс геомагнитной активности Кр уже достиг отметки 8,33 из 9, что значительно повышает вероятность плохого самочувствия у метеозависимых людей.
Многие врачи, включая невролога Ксению Овсянникову, подтверждают влияние магнитных бурь на здоровье. Особенно уязвимы пожилые люди, дети, беременные, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Симптомы включают слабость, головные боли, головокружение и даже ощущение нехватки сил.
Как помочь организму?
- Антиоксиданты: включите в рацион зелёный чай, свежую зелень, овощи и витамины А и Е.
- Умеренность в эмоциях: избегайте стрессов, алкоголя и недосыпа.
- Простые прогулки: лёгкая физическая активность улучшит кровообращение.
- Дополнительная поддержка: возможно, стоит обсудить с врачом приём магния и витаминов группы В.
Не перекладывайте ответственность на природу
Доктор Овсянникова подчёркивает: регулярная физическая активность и здоровый образ жизни значительно снижают метеочувствительность. Магнитные бури не должны становиться оправданием плохого самочувствия — гораздо важнее работать над своим здоровьем.
Простые рекомендации помогут вам оставаться в форме даже в период космических бурь.