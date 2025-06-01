Какао-порошок, который лучше не покупать: в Росконтроле назвали анти-топ

Какао — напиток детства и уютных вечеров, но не каждый порошок одинаково безопасен. Росконтроль проверил популярные марки — и у экспертов нашлись серьёзные замечания. Выяснилось: даже при хорошем вкусе не всегда всё в порядке с составом.

Royal Forest

Какао натуральный и по вкусу нареканий нет. Но содержание кадмия — токсичного элемента — оказалось выше допустимого уровня. Официально образец не внесён в чёрный список, так как превышение минимальное и с учётом погрешности. Однако эксперты всё же советуют быть осторожнее.

«Россия щедрая душа» (Российский)

Продукт оказался «алкализованным», хотя на упаковке этого не указано. Жира больше, чем заявлено, и зольность превышает стандарт. То есть состав не соответствует названию. Безопасность не вызывает вопросов, но маркировка — обманчива.

«Золотой якорь»

Показатели безопасности в норме, но есть небольшие отклонения от ГОСТа по зольности и степени измельчения. Вкус хороший, состав чистый, но формально соответствие стандарту под вопросом.

«Золотой ярлык / Красный Октябрь»

Самый дорогой из всех образцов и при этом имеет больше всего отклонений от ГОСТа: по золе, измельчению и составу. Безопасность — на уровне, но с учётом цены ожидания были выше.

Какао — не просто порошок, а продукт, который могут пить дети. Поэтому проверять его нужно особенно строго. С точки зрения безопасности ни один из образцов не признан опасным, но превышения по кадмию, несоответствия маркировки и стандарта — тревожный сигнал. Особенно для тех, кто выбирает напитки не только по вкусу, но и по пользе, отмечает Росконтроль.