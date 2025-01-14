Ученые доказали пользу средиземноморской диеты

Если вы думаете, что сырость и хмурое небо Петербурга не оставляют шанса на оптимизм, стоит присмотреться к средиземноморской диете. Этот кулинарный стиль, вдохновленный солнечными берегами Италии и Греции, не только поднимет настроение, но и подарит вашему организму вторую молодость. Исследования подтверждают: придерживаясь такого рациона, можно улучшить память, внимание и даже замедлить возрастные изменения.

Память и ясный ум — на тарелке

Ученые из Школы медицины Университета Тулейна выяснили, что Средиземноморская диета благоприятно влияет на микрофлору кишечника. А от ее состояния напрямую зависит работа мозга: внимание, логическое мышление и даже скорость речи. К тому же, этот рацион помогает сохранить ментальные способности даже после 40 лет, так что никаких оправданий для забывчивости, пишет Medical Xpress.

Что включить в меню?

Петербуржцам, привыкшим к пышкам и кофе, придется пересмотреть свои привычки. Основу Средиземноморской диеты составляют:

Овощи и фрукты : томаты, баклажаны, перец, виноград — всё, что добавляет ярких красок даже в самый серый день.

: томаты, баклажаны, перец, виноград — всё, что добавляет ярких красок даже в самый серый день. Цельнозерновые продукты : паста, бурый рис и киноа, которые легко найти в городских супермаркетах.

: паста, бурый рис и киноа, которые легко найти в городских супермаркетах. Жирная рыба : скумбрия и лосось — настоящие звёзды рыбных отделов Петербурга.

: скумбрия и лосось — настоящие звёзды рыбных отделов Петербурга. Бобовые и орехи : нут и фасоль как основа для уютных зимних блюд.

: нут и фасоль как основа для уютных зимних блюд. Молочные продукты : йогурт и сыры для утреннего вдохновения.

: йогурт и сыры для утреннего вдохновения. Красное мясо — но не каждый день.

— но не каждый день. Красное вино : один бокал за ужином для души (и микрофлоры).

: один бокал за ужином для души (и микрофлоры). Ароматные специи: розмарин и орегано, чтобы кухня наполнилась южным теплом.

Как начать?

Попробуйте заменить привычные гарниры овощами или цельнозерновыми продуктами. Добавьте к обеду кусочек рыбы, а вместо третьей чашки кофе — бокал вина. Средиземноморская диета — это не жесткие ограничения, а стиль жизни, который легко впишется даже в ритм Невского проспекта.