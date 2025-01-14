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Ученые доказали пользу средиземноморской диеты

14 января 2025 09:33
Еда на столе
Ученые доказали пользу средиземноморской диеты
Городовой ру

Мозг будет работать как швейцарские часы.

Если вы думаете, что сырость и хмурое небо Петербурга не оставляют шанса на оптимизм, стоит присмотреться к средиземноморской диете. Этот кулинарный стиль, вдохновленный солнечными берегами Италии и Греции, не только поднимет настроение, но и подарит вашему организму вторую молодость. Исследования подтверждают: придерживаясь такого рациона, можно улучшить память, внимание и даже замедлить возрастные изменения.

Память и ясный ум — на тарелке

Ученые из Школы медицины Университета Тулейна выяснили, что Средиземноморская диета благоприятно влияет на микрофлору кишечника. А от ее состояния напрямую зависит работа мозга: внимание, логическое мышление и даже скорость речи. К тому же, этот рацион помогает сохранить ментальные способности даже после 40 лет, так что никаких оправданий для забывчивости, пишет Medical Xpress.

Что включить в меню?

Петербуржцам, привыкшим к пышкам и кофе, придется пересмотреть свои привычки. Основу Средиземноморской диеты составляют:

  • Овощи и фрукты: томаты, баклажаны, перец, виноград — всё, что добавляет ярких красок даже в самый серый день.
  • Цельнозерновые продукты: паста, бурый рис и киноа, которые легко найти в городских супермаркетах.
  • Жирная рыба: скумбрия и лосось — настоящие звёзды рыбных отделов Петербурга.
  • Бобовые и орехи: нут и фасоль как основа для уютных зимних блюд.
  • Молочные продукты: йогурт и сыры для утреннего вдохновения.
  • Красное мясо — но не каждый день.
  • Красное вино: один бокал за ужином для души (и микрофлоры).
  • Ароматные специи: розмарин и орегано, чтобы кухня наполнилась южным теплом.

Как начать?

Попробуйте заменить привычные гарниры овощами или цельнозерновыми продуктами. Добавьте к обеду кусочек рыбы, а вместо третьей чашки кофе — бокал вина. Средиземноморская диета — это не жесткие ограничения, а стиль жизни, который легко впишется даже в ритм Невского проспекта.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ЗдоровьеДиетические блюдаИсследования мозга
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