Какие российские зоопарки стоит посетить каждому туристу - они считаются лучшими: 4 варианта

Лучшие зоопарки страны, которыми можно гордиться

На территории России можно найти много зоопарков, но не все из них получится назвать лучшими. Особой популярностью у туристов пользуются те локации, где большое количество животных. Какие зоопарки стоит посетить каждому?

Московский зоопарк

Это зоологическое заведение является одним из самых крупных и старых в мире. Он был основан еще в 1864 году. На площади 22 га проживает более 10 000 животных. Здесь можно увидеть даже жирафов и панд.

Новосибирский зоопарк

Этот зоопарк ничем не уступает Московскому, так как тут на площади 65 га содержится около 12 000 особей. Зоологическое заведение расположено среди соснового бора, при этом ни одно дерево не было уничтожено. Большой популярностью тут пользуются белые медведи и снежный барс.

Ярославский зоопарк

Уникальность Ярославского зоопарка заключается в условиях содержания животных. Здесь обитатели живут не в тесных клетках, а в просторных вольерах. Территория зоопарка - 120 га, при этом животных не так уж и много - около 3 000 особей.

Калининградский зоопарк

"Зоопарк в Калининграде имеет статус «исторического». Он ведет историю с 1896 года, когда еще был Кёнигсбергским зоосадом. Сегодня здесь содержится около 3 000 особей. На его территории произрастает около 1 200 видов растений, которые сезон за сезоном преображают его облик", - сообщает портал “Туристер”.

Опыт автора

“Я посещала зоопарки в Москве и Новосибирске. Даже не могу сказать, какой из них понравился больше. Каждое заведение уникально, гулять там можно часами”, - рассказала Полина Аксенова.

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