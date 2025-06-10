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Каменный мол и маяк Сайнасаари: история финской дамбы, ставшей российской достопримечательностью

Опубликовано: 10 июня 2025 12:31
Маяк
Каменный мол и маяк Сайнасаари: история финской дамбы, ставшей российской достопримечательностью
Городовой ру

На проект было выделено немало денег, но финны не успели им попользоваться.

На Ладожском озере, недалеко от поселка Пятиречье, находится уникальное место — каменный волнолом с маяком Сайнасаари, который еще называют «Банный мол» или «Финская дамба». Это сооружение не просто красивая достопримечательность, а часть истории и жизни местных рыбаков, которые жили здесь до Второй мировой войны, когда эти земли принадлежали Финляндии.

История строительства мола

В начале 1930-х годов рыболовство на Ладоге было опасным занятием. Местные рыбаки уходили далеко от берега, чтобы поймать рыбу, но штормы часто превращали их промысел в настоящую борьбу за жизнь. Баркасы переворачивались, и многие люди тонули в холодных водах озера.

Чтобы защитить рыбаков и дать им возможность укрываться от волн, финские власти приняли решение построить каменный волнолом у мыса Сайнасаари, напротив деревни Сааройнен.

Проект был масштабным: длина волнолома составила около 560 метров. Его построили из больших гранитных плит с внутренним заполнением из бутового камня.

На конце дамбы установили маяк, который помогал рыбакам ориентироваться в темноте и плохую погоду. Одновременно с этим проводились работы по углублению дна рядом с волноломом, чтобы сюда могли заходить не только маленькие лодки, но и более крупные суда.

Как передает сайт Porusski.me, на проект выделили около 5,5 миллионов финских марок — значительную сумму для того времени. Каменный волнолом с маяком Сайнасаари на Ладожском озере был построен в начале 1930-х годов, когда эта территория принадлежала Финляндии.

Однако пользоваться этим молом финские рыбаки успели недолго. В 1939 году началась Зимняя война между СССР и Финляндией. В ходе кровопролитных боев и последовавших мирных соглашений бывшие финские земли, включая район мола, были переданы Советскому Союзу.

Туристы отмечают красоту этого места и немного странный маяк с лестницей.

« Пройдя 650 метров по гранитным камням, отшлифованных годами ветром и водой, вы попадете на маяк. Совершенно обычный, с железным каркасом и обитый досками. Но он величественно возвышается над водой) И даже спустя 90 лет все осталось неизменно. Финны строили на века. Только в нескольких местах небольшие выбоины», — рассказывают туристы.

Мол сегодня

Сегодня «Банный мол» — популярное место для прогулок и туризма. К нему ведет длинная каменная дамба, по которой можно пройтись прямо вглубь озера на полкилометра. Маяк Сайнасаари до сих пор действует и светит своим современным светодиодным фонарем, помогая судам ориентироваться в ночи.

Добраться сюда можно на электричке до станции Сосново, а затем автобусом и пешком через живописные поля и леса. Это отличное место для любителей природы, где можно насладиться красотой Ладожского озера и почувствовать дух прошлого.

Интересно, что местные жители и туристы называют волнолом разными именами — «Банный мол», «Финская дамба» и относятся к нему с уважением, понимая, что это не просто памятник архитектуры, а символ жизни и труда многих поколений рыбаков, которые рисковали своими жизнями ради пропитания и развития региона.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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