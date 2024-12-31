Карусели, драки, хаос: какие безумства творились на рождественских ярмарках дореволюционного Петербурга

Смогли бы повторить такое в 2025-м?

В дореволюционном Петербурге Рождественские гуляния были не просто праздником — это было настоящее городское событие, охватывающее все слои общества. Каждый уголок столицы империи оживал ярмарками, балаганами и громким смехом.

Балаганы и катальные горки на Неве

Одним из ярких символов праздников были деревянные балаганы — временные постройки, украшенные наивными, но красочными рисунками. На их балконах зазывалы, именуемые «ярмарочными дедами», надрывались, приглашая на представления. Если зима выдалась морозной, балаганы устанавливали прямо на льду Невы, где также строили огромные катальные горки.

Катание с этих горок превращалось в захватывающее шоу. По воспоминаниям очевидцев, толчок был настолько сильным, что санки могли катиться до четверти часа, огибая ледяную арену, окружённую забором и зрительскими скамьями.

Кулачные бои на льду

На том же льду Невы устраивались кулачные бои — традиция, любимая народом, но часто заканчивавшаяся синяками и ушибами. Однако соблюдалось главное правило: «лежачего не бить». Эти поединки проходили в районе нынешнего моста Александра Невского и собирали толпы зрителей.

Семеновский плац и карусели

На Семеновском плацу (сейчас это территория ТЮЗа) разворачивалось настоящее веселье: балаганы, торговые ларьки, карусели. Особой популярностью пользовалась карусель в виде корабельной палубы. Её вращение имитировало качку на бурном море, а парни, вручную крутящие механизм, создавали иллюзию настоящего морского путешествия. Для пущего эффекта звучали пароходные гудки.

Ярмарки и безумство Конногвардейского бульвара

На Конногвардейском бульваре и Малой Конюшенной улице ярмарки превращались в царство детского веселья и шума. Здесь продавали игрушки, дуделки с ироничными названиями вроде «тёщин язык» или «иерихонская труба», а также «чертиков» из проволоки и ткани.

Толпы школьников, вооружённые дуделками, устраивали шумовые акции, пугая прохожих и громко смеясь. Никто не обижался, а общая атмосфера веселья становилась ещё ярче.

Шум, смех и праздничный хаос

Звуковое сопровождение ярмарок было непередаваемым: пищалки, смех, крики зазывал и мам, потерявших детей. Всё это создавалось руками мастеров, зазывал и простых горожан, которые превращали каждый праздник в незабываемую картину — шумную, яркую, полную радости.

Праздники прошлого стали историей, но ярмарочный дух живёт до сих пор. Петербург, с его традицией гуляний и весёлого хаоса, остаётся местом, где праздник — это всегда больше, чем просто дата в календаре.