Городовой / Общество / «Казалось, что за мной кто-то наблюдает»: как Эрмитаж вызывает восторг и ужас
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

«Казалось, что за мной кто-то наблюдает»: как Эрмитаж вызывает восторг и ужас

21 мая 2025 11:01
Эрмитаж
«Казалось, что за мной кто-то наблюдает»: как Эрмитаж вызывает восторг и ужас
Фото: Городовой.ру

Не все люди испытывают только благоговение.

Эрмитаж — не просто музей. Это место, где стены, как говорят некоторые посетители, «дышат историей». Каждая зала, каждый витраж, каждая лестница будто переносят человека в другую эпоху — и делают это без предупреждения.

Собрание мировых шедевров, дворцовая архитектура и тонкое чувство времени: все это делает Эрмитаж особенно притягательным — особенно для тех, кто посещает его впервые.

Так, одна из туристок из Казахстана поделилась, что попала в музей в будний день, простояв в очереди около часа. Но ожидание того стоило: как только она поднялась по мраморной лестнице, её захлестнуло чувство восторга и предвкушения.

«Мне казалось, что за мной кто-то наблюдает. Может быть, одна из императорских дочерей. Кто-то в белом платье вот-вот выйдет. Это не мистика, просто ощущение чуда». Особенно сильно на неё подействовала зала с «Золотой жар-птицей» — она будто бы оживала под взглядами, наблюдавшими сквозь столетия.

Многие упоминают чувство благоговения перед царским родом: ведь здесь проходили последние собрания Керенского, здесь до сих пор стоят античные скульптуры Зевса и Афродиты, а в витринах — настоящая посуда семьи Романовых.

И при этом — живое присутствие прошлого: огромные гобелены, частично потертые, но почти в идеальном виде спустя 350 лет.

Конечно, не всем всё нравится. В отзывах упоминают духоту, толпы людей, закрытые залы. Но даже это не мешает испытывать трепет: ведь Эрмитаж — не просто музей, а живой организм, где за один день можно увидеть только малую часть его грандиозного тела.

После пяти часов внутри, туристка осмотрела всего два этажа и вышла, уставшая, но глубоко впечатлённая: «Мне бы очень хотелось попасть туда снова, чтобы закончить осмотр. Это великая история России. Может, звучит высокопарно, но в Эрмитаже это действительно так».

Новости по теме
Церковные реформы Петра I и 300-летие Романовых: чем запомнилось 6 марта в истории Петербурга Церковные реформы Петра I и 300-летие Романовых: чем запомнилось 6 марта в истории Петербурга 6 марта 2025 08:03
Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю 3 марта 2025 20:31
Эрмитаж или Русский музей: где висят величайшие шедевры живописи — сможете пройти тест? Эрмитаж или Русский музей: где висят величайшие шедевры живописи — сможете пройти тест? 28 января 2025 14:02
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
История еще одной неудачной кражи в Эрмитаже: как сотрудник библиотеки похищал гравюры и фотографии История еще одной неудачной кражи в Эрмитаже: как сотрудник библиотеки похищал гравюры и фотографии 13 января 2025 09:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».