«Казалось, что за мной кто-то наблюдает»: как Эрмитаж вызывает восторг и ужас

Эрмитаж — не просто музей. Это место, где стены, как говорят некоторые посетители, «дышат историей». Каждая зала, каждый витраж, каждая лестница будто переносят человека в другую эпоху — и делают это без предупреждения.

Собрание мировых шедевров, дворцовая архитектура и тонкое чувство времени: все это делает Эрмитаж особенно притягательным — особенно для тех, кто посещает его впервые.

Так, одна из туристок из Казахстана поделилась, что попала в музей в будний день, простояв в очереди около часа. Но ожидание того стоило: как только она поднялась по мраморной лестнице, её захлестнуло чувство восторга и предвкушения.

«Мне казалось, что за мной кто-то наблюдает. Может быть, одна из императорских дочерей. Кто-то в белом платье вот-вот выйдет. Это не мистика, просто ощущение чуда». Особенно сильно на неё подействовала зала с «Золотой жар-птицей» — она будто бы оживала под взглядами, наблюдавшими сквозь столетия.

Многие упоминают чувство благоговения перед царским родом: ведь здесь проходили последние собрания Керенского, здесь до сих пор стоят античные скульптуры Зевса и Афродиты, а в витринах — настоящая посуда семьи Романовых.

И при этом — живое присутствие прошлого: огромные гобелены, частично потертые, но почти в идеальном виде спустя 350 лет.

Конечно, не всем всё нравится. В отзывах упоминают духоту, толпы людей, закрытые залы. Но даже это не мешает испытывать трепет: ведь Эрмитаж — не просто музей, а живой организм, где за один день можно увидеть только малую часть его грандиозного тела.

После пяти часов внутри, туристка осмотрела всего два этажа и вышла, уставшая, но глубоко впечатлённая: «Мне бы очень хотелось попасть туда снова, чтобы закончить осмотр. Это великая история России. Может, звучит высокопарно, но в Эрмитаже это действительно так».