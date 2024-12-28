Кирочная — Шпалерная: туристический маршрут по самым живописным улицам Петербурга

Санкт-Петербург — это не только знаменитый Невский проспект и Дворцовая площадь. В глубине исторического центра города скрываются очаровательные кварталы, которые нередко остаются в тени более популярных маршрутов. Сегодня мы отправимся на прогулку по районам, расположенным вдоль Литейного проспекта, чтобы исследовать Кирочную, Фурштатскую, Захарьевскую и Шпалерную улицы.
Наш маршрут начинается у станции метро «Чернышевская» и завершится там же.
1. Кирочная улица
Начать стоит с доходного дома Бака, одного из самых необычных зданий Петербурга. Особенно впечатляет его двор-колодец с двойными коридорами-галереями. Это редкий случай, когда и фасад, и внутренний двор здания одинаково интересны.
Прогуливаясь дальше, обратите внимание на особняк Цезаря Кавоса. Этот дом не только красив, но и имеет историческое значение: здесь бывал юный Леонтий Бенуа, один из величайших зодчих Петербурга.
На пересечении Кирочной и Литейного проспекта расположено монументальное здание Дома офицеров, построенное в псевдорусском стиле. Его яркие архитектурные элементы — кокошники, шатры и гирьки — привлекают внимание даже самых искушённых ценителей архитектуры.
2. Фурштатская улица
Это одна из самых уютных улиц маршрута, благодаря пешеходной аллее, простирающейся вдоль всего пути. Первая остановка здесь — Анненкирхе, лютеранская церковь XVIII века, сохранившая свой облик после сильного пожара в 2002 году.
Рядом находится лицей №239, знаменитая математическая школа, и несколько красивых доходных домов, включая бывшее генеральное консульство США и особняк Кочубея.
3. Улица Чайковского
На этой улице расположены редкие для Петербурга особняки:
- Особняк Гейденрейх с его элегантным фасадом.
- Особняк Кельха, украшенный живописным фасадом и статуями, который теперь принадлежит юридическому факультету СПбГУ.
4. Захарьевская улица
На этой улице стоит обратить внимание на знаменитый египетский дом архитектора Сонгайло. Его фасад украшен атлантами, масками египтянок и барельефами, что делает его одним из самых узнаваемых зданий города.
5. Шпалерная улица
Улица славится своими историческими зданиями:
- Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости, построенная в классическом стиле Луиджи Руска.
- Казармы Кавалергардского полка, элегантное здание начала XIX века.
- Памятник Анне Ахматовой, установленный напротив печально известных «Крестов».
6. Финал маршрута
Маршрут завершается на Фурштатской улице у дворца «Малютка», где проводится торжественная регистрация новорожденных. Этот изящный особняк был построен Александром Померанцевым, автором ГУМа на Красной площади.
Эта прогулка предлагает уникальный взгляд на Петербург — город, где каждая улица хранит тайны и красоту ушедших эпох. Надеюсь, этот маршрут вдохновит вас открыть новые грани Северной столицы.