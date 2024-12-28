Кирочная — Шпалерная: туристический маршрут по самым живописным улицам Петербурга

Сегодня мы отправимся на прогулку по районам, расположенным вдоль Литейного проспекта.

Санкт-Петербург — это не только знаменитый Невский проспект и Дворцовая площадь. В глубине исторического центра города скрываются очаровательные кварталы, которые нередко остаются в тени более популярных маршрутов. Сегодня мы отправимся на прогулку по районам, расположенным вдоль Литейного проспекта, чтобы исследовать Кирочную, Фурштатскую, Захарьевскую и Шпалерную улицы.

Наш маршрут начинается у станции метро «Чернышевская» и завершится там же.

1. Кирочная улица

Начать стоит с доходного дома Бака, одного из самых необычных зданий Петербурга. Особенно впечатляет его двор-колодец с двойными коридорами-галереями. Это редкий случай, когда и фасад, и внутренний двор здания одинаково интересны.

Прогуливаясь дальше, обратите внимание на особняк Цезаря Кавоса. Этот дом не только красив, но и имеет историческое значение: здесь бывал юный Леонтий Бенуа, один из величайших зодчих Петербурга.

На пересечении Кирочной и Литейного проспекта расположено монументальное здание Дома офицеров, построенное в псевдорусском стиле. Его яркие архитектурные элементы — кокошники, шатры и гирьки — привлекают внимание даже самых искушённых ценителей архитектуры.

2. Фурштатская улица

Это одна из самых уютных улиц маршрута, благодаря пешеходной аллее, простирающейся вдоль всего пути. Первая остановка здесь — Анненкирхе, лютеранская церковь XVIII века, сохранившая свой облик после сильного пожара в 2002 году.

Рядом находится лицей №239, знаменитая математическая школа, и несколько красивых доходных домов, включая бывшее генеральное консульство США и особняк Кочубея.

3. Улица Чайковского

На этой улице расположены редкие для Петербурга особняки:

Особняк Гейденрейх с его элегантным фасадом.

с его элегантным фасадом. Особняк Кельха, украшенный живописным фасадом и статуями, который теперь принадлежит юридическому факультету СПбГУ.

4. Захарьевская улица

На этой улице стоит обратить внимание на знаменитый египетский дом архитектора Сонгайло. Его фасад украшен атлантами, масками египтянок и барельефами, что делает его одним из самых узнаваемых зданий города.

5. Шпалерная улица

Улица славится своими историческими зданиями:

Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости , построенная в классическом стиле Луиджи Руска.

, построенная в классическом стиле Луиджи Руска. Казармы Кавалергардского полка , элегантное здание начала XIX века.

, элегантное здание начала XIX века. Памятник Анне Ахматовой, установленный напротив печально известных «Крестов».

6. Финал маршрута

Маршрут завершается на Фурштатской улице у дворца «Малютка», где проводится торжественная регистрация новорожденных. Этот изящный особняк был построен Александром Померанцевым, автором ГУМа на Красной площади.

Эта прогулка предлагает уникальный взгляд на Петербург — город, где каждая улица хранит тайны и красоту ушедших эпох. Надеюсь, этот маршрут вдохновит вас открыть новые грани Северной столицы.