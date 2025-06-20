«Азовская» сладость под запретом: почему популярные козинаки и халву из России запретили продавать в Беларуси

Какие последствия для здоровья могут иметь сладости, забракованные в Беларуси?

Превышение токсичного металла и кишечную палочку нашли в самом популярном козинаке и халве. Пищевые нарушения обнаружили в продукции «Азовской кондитерской фабрики». Что произошло и какие еще продукты попали под запрет?

Бактерии, плесень и кадмий: Нарушения в продукции «Азовской кондитерской фабрики»

Серьезные нарушения выявлены в продукции «Азовской кондитерской фабрики», выяснила SHOT Проверка.

В халве с курагой выявили бактерии группы кишечной палочки, в рахат-лукуме — плесень, а в козинаке — превышение кадмия. Грибки способны привести к дисбактериозу и аллергии. А токсичный металл в долгосрочной перспективе может вызвать поражение почек, костей и печени.

Запрет на ввоз: Временные ограничения для «Азовской» и других производителей

Эксперты отмечают: грибки могут вызывать аллергию и нарушения микрофлоры, а регулярное потребление кадмия чревато повреждением почек, костной ткани и печени.

В начале июня санитарная служба Беларуси признала эти продукты некачественными. На территорию республики временно запрещен ввоз халвы, рахат-лукума и козинаков из России.

Как сообщили в Республиканском центре гигиены, чтобы вернуться на рынок, производителю придется устранить все замечания и доказать безопасность продукции.

Какие продукты попали под запрет

Со 2 июня 2025 года в Беларуси введен временный запрет на ввоз и продажу целого ряда товаров. Такое решение принято в связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Беларуси выявила нарушения требований безопасности в пищевой продукции некоторых иностранных производителей.

Продукт/Категория Производитель/Страна Нарушение/Опасное вещество Возможные последствия для здоровья Халва, козинаки, рахат-лукум ООО «Азовская кондитерская фабрика», Россия Кишечная палочка, кадмий, плесень Инфекции, поражение почек/костей/печени, отравления, аллергии, дисбактериоз Халва ООО «АгроПетро», Россия Кадмий Поражение почек, костей, печени Орехи, сухофрукты ООО «GREEN DESERT», Узбекистан Диоксид серы, плесень, кишечная палочка Аллергия, разрушение витаминов, дисбактериоз, отравления Орехи, сухофрукты SP ООО «SIROJIDDIN AGRO FRUITS», Узбекистан Плесень Дисбактериоз, отравления Орехи, сухофрукты ООО «NASSAR TRADING AGRO», Узбекистан Диоксид серы, кишечная палочка, плесень Аллергия, инфекции, дисбактериоз Сухофрукты ООО «КАНД», Таджикистан Избыток консервантов, диоксид серы Аллергия, разрушение витаминов Цукаты, сухофрукты VISHAKA AGRI COLD STORAGE, Индия Плесень Дисбактериоз, отравления Печенье ООО «АКУЛЬЧЕВ», Россия Недопустимая бензойная кислота Аллергия, расстройства ЖКТ Блины «Сытый папа» ООО «Лина», Россия Кишечная палочка, микробное обсеменение Инфекции, пищевые отравления Пироги ООО «КСП», Россия Избыток сорбиновой кислоты Аллергия, расстройства ЖКТ Тортильи MUTLUKAL GIDA, Турция Повышенное количество консервантов Аллергия, расстройства ЖКТ Консервы печени трески Ajtel Iceland ehf, Исландия; ООО «Парус», Россия Мертвые личинки паразитов Нарушения производства, потенциальные пищевые риски

Последствия для здоровья: От дисбактериоза до поражения органов

В ведомстве отметили, что нарушения, выявленные в указанной продукции, могут вызвать негативные последствия для здоровья.

Так, кадмий может привести к поражению почек, костей и печени, диоксид серы — вызвать аллергию и разрушение витаминов, плесень — стать причиной дисбактериоза и отравления, а красители и консерванты — спровоцировать аллергию и расстройства желудочно-кишечного тракта.