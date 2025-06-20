«Азовская» сладость под запретом: почему популярные козинаки и халву из России запретили продавать в Беларуси

Превышение токсичного металла и кишечную палочку нашли в самом популярном козинаке и халве. Пищевые нарушения обнаружили в продукции «Азовской кондитерской фабрики». Что произошло и какие еще продукты попали под запрет?
Бактерии, плесень и кадмий: Нарушения в продукции «Азовской кондитерской фабрики»
Серьезные нарушения выявлены в продукции «Азовской кондитерской фабрики», выяснила SHOT Проверка.
В халве с курагой выявили бактерии группы кишечной палочки, в рахат-лукуме — плесень, а в козинаке — превышение кадмия. Грибки способны привести к дисбактериозу и аллергии. А токсичный металл в долгосрочной перспективе может вызвать поражение почек, костей и печени.
Запрет на ввоз: Временные ограничения для «Азовской» и других производителей
Эксперты отмечают: грибки могут вызывать аллергию и нарушения микрофлоры, а регулярное потребление кадмия чревато повреждением почек, костной ткани и печени.
В начале июня санитарная служба Беларуси признала эти продукты некачественными. На территорию республики временно запрещен ввоз халвы, рахат-лукума и козинаков из России.
Как сообщили в Республиканском центре гигиены, чтобы вернуться на рынок, производителю придется устранить все замечания и доказать безопасность продукции.
Какие продукты попали под запрет
Со 2 июня 2025 года в Беларуси введен временный запрет на ввоз и продажу целого ряда товаров. Такое решение принято в связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Беларуси выявила нарушения требований безопасности в пищевой продукции некоторых иностранных производителей.
|Продукт/Категория
|Производитель/Страна
|Нарушение/Опасное вещество
|Возможные последствия для здоровья
|Халва, козинаки, рахат-лукум
|ООО «Азовская кондитерская фабрика», Россия
|Кишечная палочка, кадмий, плесень
|Инфекции, поражение почек/костей/печени, отравления, аллергии, дисбактериоз
|Халва
|ООО «АгроПетро», Россия
|Кадмий
|Поражение почек, костей, печени
|Орехи, сухофрукты
|ООО «GREEN DESERT», Узбекистан
|Диоксид серы, плесень, кишечная палочка
|Аллергия, разрушение витаминов, дисбактериоз, отравления
|Орехи, сухофрукты
|SP ООО «SIROJIDDIN AGRO FRUITS», Узбекистан
|Плесень
|Дисбактериоз, отравления
|Орехи, сухофрукты
|ООО «NASSAR TRADING AGRO», Узбекистан
|Диоксид серы, кишечная палочка, плесень
|Аллергия, инфекции, дисбактериоз
|Сухофрукты
|ООО «КАНД», Таджикистан
|Избыток консервантов, диоксид серы
|Аллергия, разрушение витаминов
|Цукаты, сухофрукты
|VISHAKA AGRI COLD STORAGE, Индия
|Плесень
|Дисбактериоз, отравления
|Печенье
|ООО «АКУЛЬЧЕВ», Россия
|Недопустимая бензойная кислота
|Аллергия, расстройства ЖКТ
|Блины «Сытый папа»
|ООО «Лина», Россия
|Кишечная палочка, микробное обсеменение
|Инфекции, пищевые отравления
|Пироги
|ООО «КСП», Россия
|Избыток сорбиновой кислоты
|Аллергия, расстройства ЖКТ
|Тортильи
|MUTLUKAL GIDA, Турция
|Повышенное количество консервантов
|Аллергия, расстройства ЖКТ
|Консервы печени трески
|Ajtel Iceland ehf, Исландия; ООО «Парус», Россия
|Мертвые личинки паразитов
|Нарушения производства, потенциальные пищевые риски
Последствия для здоровья: От дисбактериоза до поражения органов
В ведомстве отметили, что нарушения, выявленные в указанной продукции, могут вызвать негативные последствия для здоровья.
Так, кадмий может привести к поражению почек, костей и печени, диоксид серы — вызвать аллергию и разрушение витаминов, плесень — стать причиной дисбактериоза и отравления, а красители и консерванты — спровоцировать аллергию и расстройства желудочно-кишечного тракта.