Птичий профессор Мориарти или жертва человеческих стереотипов: что ворует сорока на самом деле и зачем

Что на самом деле скрывается за поведением этой птицы?

С тех пор, как у людей появились первые серебряные ложки, ходит легенда о сороках, ворующих все блестящее. Но правда ли это? Ученые наконец-то разобрались в этом вопросе, развеяв популярный миф. У птиц уникальный интеллект, они гораздо разумнее, чем думают люди.

Интеллект Сороки: птичий Профессор Мориарти…

Сорока — это птичий профессор Мориарти с дипломом по психологии. Это не просто умная птица, а настоящий гений в мире пернатых. И красть блестящие вещи ей не по статусу.

Миф о сороке-воровке живет в сказках, опере Россини, байках на даче и фольклоре. Но не в реальности.

Тест с зеркалом: сорока узнает себя

Как пишет канал «Популярная наука», сорока — единственная птица в мире, которая узнает себя в зеркале. А это очень важный показатель интеллекта.

Есть тест. С млекопитающими его проводят с целью понять, есть ли у животного сознание. И проходят этот тест только человекообразные обезьяны, дельфины и слоны.

Ученые провели эксперимент: на горло сороке приклеили яркую метку, которую можно увидеть только в отражении. Птица посмотрела в зеркало… и попыталась ее убрать.

Не клевать «ту странную птичку», а именно стереть пятно со своего тела. Ни один попугай, ни один ворон — не справились. А сорока — да.

Память, логика и ложные воспоминания

Один случай в тысячу лет: сорока утащила сережку. Десять случаев: сорока ничего не сделала. В памяти останется только первое. Люди запоминают, что сорока утащила кольцо, но не замечают, как сосед утащил с дачи мангал. Во всем, конечно, птица виновата.

В некоторых тестах, связанных с логикой и решением задач, сороки вели себя, как дети 2–3 лет. Их память — это как яндекс-карты с функциями достопримечательностей и «отметить как важное».

Располагают тайники по всему лесу и помнят, где именно что лежит. К тому же, сороки действительно иногда таскают странные вещи. Но, как выясняется, не ради коллекции, а чтобы изучить.

Или использовать в качестве строительного материала, украсив гнездо. Так что сорока — не вор, а природный инженер с перьями.

Ложные закладки и манипуляции: социальный интеллект сороки

И вот где включается интеллект — если кто-то на нее смотрит в момент когда она прячет еду, сорока делает «ложную» закладку. То есть притворяется, что прячет еду, а сама потом заныкивает ее в другом месте.

В психологии это называется вторым уровнем рефлексии. Ни один голубь до такого не додумывался. Это означает, что они умеют манипулировать. Это не просто сообразительность — это социальная игра, уровень «я обманул обманщика».

Что на самом деле крадут сороки

Сорока — птица практичная. Если и крадет, то в основном то, что можно съесть. Или спрятать. Или съесть позже и спрятать по пути.

В ее меню входят яйца и птенцы других птиц, насекомые, мелкие грызуны, ягоды, орехи. Очень любят воровать кости из собачьих мисок, воспринимают их еще как источник кальция.

Причем сорока — птица не импульсивная, а стратегически мыслящая. Это не бездумное «ура, еда!» — она реально планирует. Видит, где кормят собаку, ждет, пока та отвернется, и только потом делает налет. Действует, как природный спецназ.

Стратегия выживания и материнский инстинкт

Весной, в период гнездования, сороки обследуют кусты, парки, балконы — везде, где может быть кладка яиц. Это часть их стратегии выживания.

Сорока — умная, социальная птица с настоящей птичьей личностью. Поэтому оперу «Сорока-воровка» пора смело переименовать в «Извините, обознались».

Сорока — умная птица, а не клептоманка, и пора это признать

Сорока — это не просто птица, ворующая все блестящее, а умное и сообразительное существо, способное на сложные социальные взаимодействия и решение задач.

Пора пересмотреть свое отношение к этим удивительным птицам и восхититься их интеллектом. А заодно задуматься о том, как легко люди верят стереотипам, даже когда они противоречат научным данным. Сорока заслуживает уважения… И реабилитации в глазах общественности.