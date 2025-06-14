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Клешней в составе не обнаружено: из какой рыбы делают крабовые палочки

Опубликовано: 14 июня 2025 18:03
крабовые палочки
Клешней в составе не обнаружено: из какой рыбы делают крабовые палочки
Фото: Городовой.ру

В салат в чистом виде эта рыба обычно не идет.

Крабовыми их называют лишь по вкусу и форме — но настоящего краба в составе нет. Основу популярных палочек составляет сурими — специально обработанный рыбный фарш, придуманный в Японии. Его делают из филе недорогой белой рыбы.

На российском производстве чаще всего используют:

  • сайду
  • путассу
  • хека
  • реже — минтай и мерлузу

Эти виды не относятся к ценным породам, но подходят по технологии: у них белое нежирное мясо с нейтральным вкусом, которое легко многократно промывать и формовать в плотную однородную массу.

Перед использованием филе тщательно промывают, удаляют жир, кости, пигментированные участки. Получается почти безвкусная белковая основа, в которую позже добавляют крахмал, ароматизаторы, соль, сахар и пищевой краситель — чтобы получился знакомый всем вкус и внешний вид «краба».

Вывод: крабовые палочки — это переработанное филе дешёвой белой рыбы, чаще всего сайды или путассу, а вовсе не краб.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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