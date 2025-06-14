Клешней в составе не обнаружено: из какой рыбы делают крабовые палочки

Крабовыми их называют лишь по вкусу и форме — но настоящего краба в составе нет. Основу популярных палочек составляет сурими — специально обработанный рыбный фарш, придуманный в Японии. Его делают из филе недорогой белой рыбы.
На российском производстве чаще всего используют:
- сайду
- путассу
- хека
- реже — минтай и мерлузу
Эти виды не относятся к ценным породам, но подходят по технологии: у них белое нежирное мясо с нейтральным вкусом, которое легко многократно промывать и формовать в плотную однородную массу.
Перед использованием филе тщательно промывают, удаляют жир, кости, пигментированные участки. Получается почти безвкусная белковая основа, в которую позже добавляют крахмал, ароматизаторы, соль, сахар и пищевой краситель — чтобы получился знакомый всем вкус и внешний вид «краба».
Вывод: крабовые палочки — это переработанное филе дешёвой белой рыбы, чаще всего сайды или путассу, а вовсе не краб.