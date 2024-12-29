Когда праздник не в радость: три фильма для петербуржцев, которые устали от классических новогодних историй

Каждый год с приближением зимних праздников зрители погружаются в просмотр старых, добрых новогодних и рождественских фильмов, или же ищут новинки, сюжет которых часто не отличается оригинальностью. Но есть и те, кто устал от бесконечной атмосферы волшебства и доброты, и ищет что-то необычное. Рассказываем, с какими фильмами можно отдохнуть в новогодние выходные тем, кто уже устал от праздника.

«Петровы в гриппе»

Эта картина — пожалуй, самое честное отражение новогодней реальности для многих. В центре внимания семья Петровых, которая накануне праздников заболевает гриппом. Фильм показывает, что для многих Новый год — это не только праздник, но и время болезней, суеты и чрезмерного употребления алкоголя. Кульминацией новогодней депрессии становится история Марины, которая в советском прошлом играла Снегурочку на детских утренниках. Фильм показывает переживания и артистки, монотонно повторяющей текст, и ребенка, наблюдающего за этой странной вакханалией. «Петровы в гриппе» выглядят мрачно и депрессивно, но при этом удивительно реалистично.

«Рождество, опять» (Christmas, Again)

Этот независимый фильм 2014 года, снятый режиссером Чарльзом Покелом, — это скромная и печальная драма о продавце елок. На первый взгляд, сюжет может показаться праздничным. Ноэль и его коллеги готовятся к Рождеству, продавая елки и украшения. Однако у Ноэля разбито сердце, он недавно расстался с девушкой, и вся предпраздничная суета приносит ему лишь усталость. Но случайное знакомство выдергивает героя из рутины и меняет его жизнь. «Рождество, опять» учит зрителя искать красоту в простых вещах и находить в них силы для преодоления трудностей.

«Санта на продажу» (Rare Exports)

Этот финский фильм 2010 года, предлагает зрителю необычный взгляд на Санта Клауса. По сюжету американская компания находит в Лапландии гробницу, замурованную в вечной мерзлоте. Вскоре в округе начинают происходить жуткие вещи, с которыми приходится разбираться двум детям. «Санта на продажу» — это напряженный хоррор с черным юмором и простой постановкой, который показывает, что праздничная атмосфера может быть не только волшебной, но и пугающей.