Городовой / Общество / «Кока-Кола» возвращается в Россию: в «Пятерочке» раскрыли, появится ли на полках магазинов
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

«Кока-Кола» возвращается в Россию: в «Пятерочке» раскрыли, появится ли на полках магазинов

Опубликовано: 2 мая 2025 11:32
Кока Кола
«Кока-Кола» возвращается в Россию: в «Пятерочке» раскрыли, появится ли на полках магазинов
Фото: Городовой.ру

В последнее время число аналогов выросло кратно.

Вернется ли Кока-кола на полки «Пятерочки» и «Перекрестка»? Глава X5 Екатерина Лобачева рассказала — не факт. Никто в России больше не будет танцевать под чужую дудку и срочно освобождать место на витрине.

Сейчас, по её словам, полки в X5 забиты нашими — российскими — брендами, которые достойно заняли свое место. И если кто-то вроде Coca Cola вдруг решит вернуться, сначала придется поговорить: на каких условиях, зачем и надолго ли. А вот просто так вернуть старые времена — нет.

«Приучать потребителя к чему-то обратно — не задача торговых сетей», — говорит Лобачева в беседе с РБК. В общем, иностранным компаниям теперь придется постараться, чтобы снова войти в обойму.

Тем более что за два года на рынке выросли наши новые марки — «Добрый Кола» уже давно продается лучше, чем когда-то продавалась сама оригинальная Кока-кола. И народ привык. Так что бежать и падать ради вернувшихся брендов никто не собирается.

А пока Кока-кола в России только товарный знак продлила — до 2034 года. Но это, как говорится, "на всякий пожарный", чтобы права не потерять. Пить-то её пока всё равно не получится, разве только ввезенную по серому импорту.

Новости по теме
Кока-колу можно не только пить: благодаря газировке легко очистить унитаз, и вот как Кока-колу можно не только пить: благодаря газировке легко очистить унитаз, и вот как 14 октября 2024 09:30
Не пропадать же добру: вот почему дачники с охотой выливают Кока-колу в яму для компоста Не пропадать же добру: вот почему дачники с охотой выливают Кока-колу в яму для компоста 11 октября 2024 20:30
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 13
🙏 2
😹 30
🙀 2
😿 35
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще