«Кока-Кола» возвращается в Россию: в «Пятерочке» раскрыли, появится ли на полках магазинов

Вернется ли Кока-кола на полки «Пятерочки» и «Перекрестка»? Глава X5 Екатерина Лобачева рассказала — не факт. Никто в России больше не будет танцевать под чужую дудку и срочно освобождать место на витрине.

Сейчас, по её словам, полки в X5 забиты нашими — российскими — брендами, которые достойно заняли свое место. И если кто-то вроде Coca Cola вдруг решит вернуться, сначала придется поговорить: на каких условиях, зачем и надолго ли. А вот просто так вернуть старые времена — нет.

«Приучать потребителя к чему-то обратно — не задача торговых сетей», — говорит Лобачева в беседе с РБК. В общем, иностранным компаниям теперь придется постараться, чтобы снова войти в обойму.

Тем более что за два года на рынке выросли наши новые марки — «Добрый Кола» уже давно продается лучше, чем когда-то продавалась сама оригинальная Кока-кола. И народ привык. Так что бежать и падать ради вернувшихся брендов никто не собирается.

А пока Кока-кола в России только товарный знак продлила — до 2034 года. Но это, как говорится, "на всякий пожарный", чтобы права не потерять. Пить-то её пока всё равно не получится, разве только ввезенную по серому импорту.