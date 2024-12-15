Кислородные коктейли, лечебная грязь и лютые цены: 8 самых модных санаториев России

Для тех, кто хочет покоя и умиротворения.

Когда-то санатории ассоциировались с чем-то старомодным, но сегодня они превратились в настоящие центры отдыха с элементами роскоши. Портал Aviasales собрал подборку из восьми мест, которые стоит посетить, чтобы восстановить силы и насладиться природой.

1. «Алтай-West», Белокуриха, Алтайский край

Термальные источники с азотно-кремнистой водой и живописные пейзажи горного Алтая. Здесь можно расслабиться в целебных ваннах и грязевых обёртываниях, а также отправиться на экскурсию по вершинам.

Цена: от 6800 рублей в сутки на человека.

2. «Дубовая роща», Железноводск, Ставропольский край

Этот почти вековой санаторий сохранил свою аристократическую атмосферу. Вас ждут молочные ванны, хаммамы и прогулки по кавказским предгорьям.

Цена: от 4100 рублей за сутки без питания.

3. «Заря», Кисловодск, Ставропольский край

Советская интеллигенция отдыхала здесь, и теперь это место открыто для всех. Прекрасные прогулки по парку, минеральная вода и оздоровительные программы ждут своих гостей.

Цена: от 9400 рублей за сутки.

4. Siberia Resort & Spa, Тюмень

Элитный курорт с бассейнами, спа и термальными источниками. Подходит как для лечения, так и для комфортного отдыха на природе.

Цена: от 13 680 рублей за сутки.

5. «Русь», Ессентуки, Ставропольский край

Сочетание современных технологий с классическими методами оздоровления. Специализированные программы помогут восстановить здоровье и энергию.

Цена: от 8640 рублей в сутки с питанием и процедурами.

6. «Белый камень», Екатеринбург

Тишина соснового леса и радоновые ванны для лечения хронических заболеваний. Детокс-программы помогут восстановить баланс.

Цена: от 5550 рублей в сутки.

7. «Сестрорецкий курорт», Сестрорецк, Санкт-Петербург

На берегу Финского залива вы сможете насладиться процедурами с уникальной лечебной грязью. Главное здание на реконструкции, но лечебные услуги доступны.

Цена: уточняйте по прайсу на процедуры.

8. «Конаково Ривер Клаб», Тверская область

Эксклюзивные номера на берегу Волги, спа и бани. Для любителей активного отдыха — полёты на вертолёте, яхтинг и квадроциклы.

Цена: варьируется в зависимости от номера.

Эти санатории — не просто лечебные центры, а стильные курорты, где можно перезагрузиться, восстановить здоровье и вернуться домой полным сил, передает Aviasales.