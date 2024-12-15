Кислородные коктейли, лечебная грязь и лютые цены: 8 самых модных санаториев России

Когда-то санатории ассоциировались с чем-то старомодным, но сегодня они превратились в настоящие центры отдыха с элементами роскоши. Портал Aviasales собрал подборку из восьми мест, которые стоит посетить, чтобы восстановить силы и насладиться природой.
1. «Алтай-West», Белокуриха, Алтайский край
Термальные источники с азотно-кремнистой водой и живописные пейзажи горного Алтая. Здесь можно расслабиться в целебных ваннах и грязевых обёртываниях, а также отправиться на экскурсию по вершинам.
- Цена: от 6800 рублей в сутки на человека.
2. «Дубовая роща», Железноводск, Ставропольский край
Этот почти вековой санаторий сохранил свою аристократическую атмосферу. Вас ждут молочные ванны, хаммамы и прогулки по кавказским предгорьям.
- Цена: от 4100 рублей за сутки без питания.
3. «Заря», Кисловодск, Ставропольский край
Советская интеллигенция отдыхала здесь, и теперь это место открыто для всех. Прекрасные прогулки по парку, минеральная вода и оздоровительные программы ждут своих гостей.
- Цена: от 9400 рублей за сутки.
4. Siberia Resort & Spa, Тюмень
Элитный курорт с бассейнами, спа и термальными источниками. Подходит как для лечения, так и для комфортного отдыха на природе.
- Цена: от 13 680 рублей за сутки.
5. «Русь», Ессентуки, Ставропольский край
Сочетание современных технологий с классическими методами оздоровления. Специализированные программы помогут восстановить здоровье и энергию.
- Цена: от 8640 рублей в сутки с питанием и процедурами.
6. «Белый камень», Екатеринбург
Тишина соснового леса и радоновые ванны для лечения хронических заболеваний. Детокс-программы помогут восстановить баланс.
- Цена: от 5550 рублей в сутки.
7. «Сестрорецкий курорт», Сестрорецк, Санкт-Петербург
На берегу Финского залива вы сможете насладиться процедурами с уникальной лечебной грязью. Главное здание на реконструкции, но лечебные услуги доступны.
- Цена: уточняйте по прайсу на процедуры.
8. «Конаково Ривер Клаб», Тверская область
Эксклюзивные номера на берегу Волги, спа и бани. Для любителей активного отдыха — полёты на вертолёте, яхтинг и квадроциклы.
- Цена: варьируется в зависимости от номера.
Эти санатории — не просто лечебные центры, а стильные курорты, где можно перезагрузиться, восстановить здоровье и вернуться домой полным сил, передает Aviasales.