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Манекенщицы в Ленинграде: почему их профессия считалась унизительной

17 января 2025 17:04
Модный показ
Манекенщицы в Ленинграде: почему их профессия считалась унизительной
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Такую жену порядочному парню никто не пожелал бы.

Ленинградская мода в советские годы могла бы быть предметом гордости, но отношение к манекенщицам — девушкам, демонстрировавшим новые наряды на местных показах — оставляло желать лучшего. В городе на Неве, где искусство, труд и культура всегда шли рука об руку, профессия манекенщицы, казалось бы, сочетающая все это, воспринималась крайне негативно. Почему так случилось и как это сказывалось на судьбах ленинградских модниц?

Стереотипы и трудовой героизм

В Ленинграде, где в почете были трудовые подвиги рабочих, образ манекенщицы казался чуждым и даже вызывающим. Девушек, демонстрировавших моду на показах в Доме моделей или на специальных мероприятиях, часто считали представительницами «несерьезной» профессии. Слухи и стереотипы о том, что работа манекенщицы якобы связана не только с модой, но и с некими «сомнительными» услугами, подрывали их репутацию. К ним относились с насмешкой, считая их деятельность несравнимой с тяжелым трудом заводчан или строителей.

Мизерные зарплаты и отсутствие перспектив

Даже в Ленинграде, культурной столице СССР, зарплаты манекенщиц не превышали 60 рублей в месяц. Это было ниже заработков многих уборщиц и рабочих. Такая несправедливость в оплате труда усугубляла отношение к ним, заставляя девушек сталкиваться с презрением не только общества, но и системы. Карьерные возможности были ограничены: работали до определенного возраста, после чего оставались без работы и поддержки. Конкуренция была жесткой, требования — строгими, а уважение к профессии — минимальным.

Изменения в восприятии

Со временем в Ленинграде начали понимать, что манекенщицы тоже вносят свой вклад в культурную жизнь города. Когда советская мода стала стремиться на международный уровень, девушки, представлявшие ленинградские коллекции, стали восприниматься как культурные послы. Однако, как и во всем СССР, негативный отпечаток прошлого на их профессии полностью устранить так и не удалось, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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