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Корелы или Карелы? Из-за москвичей эту деревню под Псковом постоянно называют неправильно

Опубликовано: 8 июня 2025 13:03
Карелы
Корелы или Карелы? Из-за москвичей эту деревню под Псковом постоянно называют неправильно
Фото: Городовой.ру

Впрочем, порой путаются даже местные.

Если вы когда-нибудь искали в Сети«Малые Корелы», то, скорее всего, замечали: одни источники пишут через «о», другие — через «а». Как так получилось, что музей, деревня и турбаза на одной поляне вдруг оказались с разными названиями?

Официально — музей под Архангельском действительно называется «Малые Корелы». И вывеска, и сайт, и все документы об этом говорят.

Но деревня, что через дорогу, носит название «Карелы». А туристический комплекс поблизости, не мудрствуя, тоже решил называться «Карелы» — чтобы не путать гостей. В итоге на одной табличке — «о», на соседней — «а».

Всё дело — в истории и языке. Деревня была основана в XVII веке переселенцами из Карелии, бежавшими от шведской оккупации. Название выбрали понятное и родное — Карелы, по аналогии с краем, откуда пришли.

Но местные жители, говорившие на северном диалекте, произносили это с «оканьем» — Корелы. В такой форме оно и закрепилось в устной речи, а позднее — в названии музея.

Но есть и глобальный фактор — московская орфоэпия. Когда столичные чиновники начали оформлять географические названия на бумаге, аканье победило: Корела стала Карелой, а Корелы — Карелами. Так что, если уж и винить кого-то в путанице — это москвичей. Они всегда немного переписывали север на свой лад.

Сегодня музей — Корелы, деревня — Карелы, а местные — просто гордятся и тем, и другим. А вы запомните просто: оба варианта — правильны, потому что оба — часть одной и той же истории.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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