«Королева крыс» и полчища грызунов: петербуржцы в шоке от неожиданных соседей

В Петербурге настоящее нашествие крыс. Местные жители делятся роликами в соцсети, в которых видны целые полчища грызунов.

В одном из жилых комплексов Петербурга крысу заметили прямо в детской песочнице. Также огромное количество грызунов поселились возле первого Суздальского озера. А в Мурино обнаружил настоящую «королеву крыс».

Необычная героиня из Мурино

В одном из пригородов Санкт-Петербурга — Мурино — жители засняли девушку, которую уже прозвали «королевой крыс». Эта девушка без всякого страха подкармливает большую стаю уличных грызунов, которые обитают в местных зарослях и дворах.

Добро или вред? Спорная помощь уличным крысам

Подкармливать крыс — дело спорное. С одной стороны, это проявление доброты и заботы о живых существах, которые часто живут в сложных условиях города.

С другой — такая помощь может способствовать увеличению популяции крыс, что может привести к проблемам с санитарией и здоровьем местных жителей.

Поэтому петербуржцы в соцсетях осудили девушку.

«Это не домашние милые крыски, а дикие грызуны, разносчики всего чего только можно. И, подкармливая их, девушка рисковала. А вдруг какая-то крыска больна бешенством и укусила бы», — пишут в местных пабликах местные жители.

Однако в итоге многие пришли к выводу, что проблема не в девушке, которая, видимо, чересчур сердобольная.

«Там, где гадит человек, всегда появляются крысы. Это неразрывные последовательные факты. Крысы питаются тем, что оставили люди. Поэтому с этого и надо начинать. Зона отдыха есть, нужен контроль»;

«У нас в парке Есенина тоже живут крысы в горках у воды, подбирают крошки, которыми кормят голубей и уток», — пишут местные жители.

Интересные факты о крысах

Стоит отметить, что крысы — очень сообразительные животные. В дикой природе они умеют избегать опасностей и находить пищу, а в городских условиях научились жить рядом с людьми, используя их отходы.

История «королевы крыс» из Мурино — это повод задуматься о балансе между заботой о животных и сохранением гигиены в городах.

Лучше не подходить к уличным животным и тем более их кормить.