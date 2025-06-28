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Кожа гладкая, пупочек выпирает: в «Пятерочки» завезли апельсины «Навелин» — как выбрать, чтобы не разочароваться

Опубликовано: 28 июня 2025 17:03
апельсин Навелин
Кожа гладкая, пупочек выпирает: в «Пятерочки» завезли апельсины «Навелин» — как выбрать, чтобы не разочароваться
Фото: Городовой.ру

За него Чебурашка отдал бы уши.

В «Пятёрочке» снова появились апельсины с забавным пупочком — Навелины. Эти фрукты будто подмигивают покупателю: внешне — обычный апельсин, а внутри… сюрприз. Нет, не семечки. А настоящий второй фрукт!

Почему «пупочные» — это редкость

Навелин — не просто апельсин с модной внешностью. Это мутация, найденная в 1810 году в монастырском саду бразильских монахов. Одно-единственное дерево вдруг дало плоды без семян, но с «вторым апельсином» внутри — он и формирует тот самый пупок.

С тех пор все Навелины, какие бы формы ни принимали — приплюснутые, удлинённые, с крупным пупком или еле заметной складкой — являются потомками одного-единственного дерева-мутанта.

Почему его так любят

  • Без косточек. Ни одной! Можно грызть дольки как яблоки.
  • Много сока. На 18% больше, чем у других сортов.
  • Сладкий. Кислоты почти нет, но вкус — сочный и яркий.
  • Легко чистится. Кожура сама отходит.

Именно за это их обожают в США и Англии: из Навелина делают апельсиновый сок для «того самого» английского завтрака.

Почему его нельзя вырастить дома

Потому что семечек нет. А значит, Навелины — не размножаются традиционно. Все деревья на плантациях — это черенки от тех самых «первопроходцев». Даже сегодня — спустя два века.

Если вы увидите в магазине апельсин с пупком, берите без сомнений. Вы держите в руках не просто фрукт, а живую легенду, родом из монастырского сада Бразилии. И Чебурашка точно бы вас понял.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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