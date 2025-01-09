Как накопить финансовую подушку ​​​​​​​ и сохранить стабильность в кризис

Экономическая нестабильность диктует свои правила, и наличие финансовой подушки безопасности становится жизненно необходимым для жителей такого крупного и дорого города как Петербург. Особенно на фоне качелей с ключевой ставкой Центробанка и скачками курсов валют. Экономист Татьяна Белянчикова советует разделить сбережения на три части: наличные деньги на экстренные случаи, средства на вкладах и накопительных счетах, а также альтернативные инвестиции.

Сколько нужно отложить?

Оптимальный размер подушки — минимум три среднемесячных зарплаты. Однако лучше стремиться накопить средства, эквивалентные шести или даже двенадцати месяцам. Это позволит справляться с непредвиденными расходами и сохранять уверенность в завтрашнем дне даже в самые сложные периоды.

Как начать формировать подушку?

Рассчитайте, какая сумма вам необходима, и поставьте конкретный срок для ее накопления. Четкая цель помогает сохранить мотивацию. Составьте список доходов и расходов, выявите лишние траты и перераспределите их на сбережения. Настройте автоматический перевод определенной суммы с зарплатного счета на накопительный. Регулярность — залог успеха. Даже небольшие отчисления помогут сформировать полезную привычку. Со временем можно увеличивать сумму. Отложите решение о покупке на 24 часа. Это время поможет оценить, действительно ли вещь вам необходима. Фриланс, подработка или продажа ненужных вещей ускорят процесс накопления. Создание подушки требует времени, но регулярные усилия обязательно принесут результат.

Следуя этим простым советам, вы сможете создать финансовую защиту, которая обеспечит стабильность и спокойствие в любой ситуации, пишет «Газета.ру».