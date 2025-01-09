Как накопить финансовую подушку ​​​​​​​ и сохранить стабильность в кризис

Экономическая нестабильность диктует свои правила, и наличие финансовой подушки безопасности становится жизненно необходимым для жителей такого крупного и дорого города как Петербург. Особенно на фоне качелей с ключевой ставкой Центробанка и скачками курсов валют. Экономист Татьяна Белянчикова советует разделить сбережения на три части: наличные деньги на экстренные случаи, средства на вкладах и накопительных счетах, а также альтернативные инвестиции.
Сколько нужно отложить?
Оптимальный размер подушки — минимум три среднемесячных зарплаты. Однако лучше стремиться накопить средства, эквивалентные шести или даже двенадцати месяцам. Это позволит справляться с непредвиденными расходами и сохранять уверенность в завтрашнем дне даже в самые сложные периоды.
Как начать формировать подушку?
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Рассчитайте, какая сумма вам необходима, и поставьте конкретный срок для ее накопления. Четкая цель помогает сохранить мотивацию.
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Составьте список доходов и расходов, выявите лишние траты и перераспределите их на сбережения.
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Настройте автоматический перевод определенной суммы с зарплатного счета на накопительный. Регулярность — залог успеха.
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Даже небольшие отчисления помогут сформировать полезную привычку. Со временем можно увеличивать сумму.
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Отложите решение о покупке на 24 часа. Это время поможет оценить, действительно ли вещь вам необходима.
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Фриланс, подработка или продажа ненужных вещей ускорят процесс накопления.
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Создание подушки требует времени, но регулярные усилия обязательно принесут результат.
Следуя этим простым советам, вы сможете создать финансовую защиту, которая обеспечит стабильность и спокойствие в любой ситуации, пишет «Газета.ру».