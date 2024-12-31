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Кто-то в Египет, а мы на Алтай: как петербуржцы будут встречать Новый год в живописном краю

31 декабря 2024 07:30
Типовое изображение Алтая
Кто-то в Египет, а мы на Алтай: как петербуржцы будут встречать Новый год в живописном краю
Фото Городовой.ру

Волшебство зимней сказки в горах.

Алтай — это место, где природа и атмосфера создают идеальные условия для встречи Нового года. В окружении заснеженных гор, бурлящей Катуни и тишины лесов здесь можно ощутить настоящую магию зимы. Отдых на Алтае зимой — это не только уютные вечера на турбазах, но и активные приключения для любителей природы и экстремальных развлечений.

Где отметить Новый год

  1. Остановитесь на турбазе или в отеле. Популярные места: озеро Телецкое, Чемал, Артыбаш, Катунь или Ая. Эти локации предлагают комфортное проживание, рестораны с традиционными блюдами и множество вариантов для активного отдыха.
  2. Программа турбаз. Включает фуршеты с блюдами из местных продуктов, конкурсы, фейерверки, выступления артистов и анимацию для детей.
  3. Зимние активности. Катание на лыжах, снегоходах или ватрушках, прогулки по заснеженным лесам, экскурсии к водопадам и скалам.

Что посмотреть зимой

  • Голубые озера. Лазурные воды, которые не замерзают даже в морозы, создают уникальную атмосферу. Расположены вблизи села Аскат.
  • Манжерок. Горнолыжный курорт у подножия горы Малая Синюха. Трассы протяжённостью более 8 км и развлечения для всей семьи.
  • Чуйский тракт. Одна из самых красивых дорог России, ведущая через Семинский перевал и живописные места, такие как озеро Ая и Каракольские озёра.

Чем ещё заняться

  • Рыбалка на замёрзших водоёмах.
  • Экскурсии к музеям, храмам и природным памятникам.
  • Баня с видом на горы.

Цены на Новый год 2024—2025

  • Проживание: от 3500 рублей в сутки на человека.
  • Новогодний тур (5 дней): от 60 000 рублей (включая питание и экскурсии).
  • Подъём на горнолыжные трассы: от 2100 рублей за дневной ски-пасс.

Как добраться

  • Самолётом: Аэропорты Барнаула и Горно-Алтайска предлагают удобные рейсы.
  • Поездом: Ж/д вокзал в Барнауле находится в центре города, что упрощает трансфер.

Новый год на Алтае — это возможность насладиться свежим воздухом, спокойствием и красотой гор. Этот отдых подарит незабываемые впечатления и заряд энергии на весь год.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Туризм
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