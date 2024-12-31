Кто-то в Египет, а мы на Алтай: как петербуржцы будут встречать Новый год в живописном краю

Алтай — это место, где природа и атмосфера создают идеальные условия для встречи Нового года. В окружении заснеженных гор, бурлящей Катуни и тишины лесов здесь можно ощутить настоящую магию зимы. Отдых на Алтае зимой — это не только уютные вечера на турбазах, но и активные приключения для любителей природы и экстремальных развлечений.
Где отметить Новый год
- Остановитесь на турбазе или в отеле. Популярные места: озеро Телецкое, Чемал, Артыбаш, Катунь или Ая. Эти локации предлагают комфортное проживание, рестораны с традиционными блюдами и множество вариантов для активного отдыха.
- Программа турбаз. Включает фуршеты с блюдами из местных продуктов, конкурсы, фейерверки, выступления артистов и анимацию для детей.
- Зимние активности. Катание на лыжах, снегоходах или ватрушках, прогулки по заснеженным лесам, экскурсии к водопадам и скалам.
Что посмотреть зимой
- Голубые озера. Лазурные воды, которые не замерзают даже в морозы, создают уникальную атмосферу. Расположены вблизи села Аскат.
- Манжерок. Горнолыжный курорт у подножия горы Малая Синюха. Трассы протяжённостью более 8 км и развлечения для всей семьи.
- Чуйский тракт. Одна из самых красивых дорог России, ведущая через Семинский перевал и живописные места, такие как озеро Ая и Каракольские озёра.
Чем ещё заняться
- Рыбалка на замёрзших водоёмах.
- Экскурсии к музеям, храмам и природным памятникам.
- Баня с видом на горы.
Цены на Новый год 2024—2025
- Проживание: от 3500 рублей в сутки на человека.
- Новогодний тур (5 дней): от 60 000 рублей (включая питание и экскурсии).
- Подъём на горнолыжные трассы: от 2100 рублей за дневной ски-пасс.
Как добраться
- Самолётом: Аэропорты Барнаула и Горно-Алтайска предлагают удобные рейсы.
- Поездом: Ж/д вокзал в Барнауле находится в центре города, что упрощает трансфер.
Новый год на Алтае — это возможность насладиться свежим воздухом, спокойствием и красотой гор. Этот отдых подарит незабываемые впечатления и заряд энергии на весь год.