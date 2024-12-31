Кто-то в Египет, а мы на Алтай: как петербуржцы будут встречать Новый год в живописном краю

Алтай — это место, где природа и атмосфера создают идеальные условия для встречи Нового года. В окружении заснеженных гор, бурлящей Катуни и тишины лесов здесь можно ощутить настоящую магию зимы. Отдых на Алтае зимой — это не только уютные вечера на турбазах, но и активные приключения для любителей природы и экстремальных развлечений.

Где отметить Новый год

Остановитесь на турбазе или в отеле. Популярные места: озеро Телецкое, Чемал, Артыбаш, Катунь или Ая. Эти локации предлагают комфортное проживание, рестораны с традиционными блюдами и множество вариантов для активного отдыха. Программа турбаз. Включает фуршеты с блюдами из местных продуктов, конкурсы, фейерверки, выступления артистов и анимацию для детей. Зимние активности. Катание на лыжах, снегоходах или ватрушках, прогулки по заснеженным лесам, экскурсии к водопадам и скалам.

Что посмотреть зимой

Голубые озера . Лазурные воды, которые не замерзают даже в морозы, создают уникальную атмосферу. Расположены вблизи села Аскат.

. Лазурные воды, которые не замерзают даже в морозы, создают уникальную атмосферу. Расположены вблизи села Аскат. Манжерок . Горнолыжный курорт у подножия горы Малая Синюха. Трассы протяжённостью более 8 км и развлечения для всей семьи.

. Горнолыжный курорт у подножия горы Малая Синюха. Трассы протяжённостью более 8 км и развлечения для всей семьи. Чуйский тракт. Одна из самых красивых дорог России, ведущая через Семинский перевал и живописные места, такие как озеро Ая и Каракольские озёра.

Чем ещё заняться

Рыбалка на замёрзших водоёмах.

Экскурсии к музеям, храмам и природным памятникам.

Баня с видом на горы.

Цены на Новый год 2024—2025

Проживание: от 3500 рублей в сутки на человека.

Новогодний тур (5 дней): от 60 000 рублей (включая питание и экскурсии).

Подъём на горнолыжные трассы: от 2100 рублей за дневной ски-пасс.

Как добраться

Самолётом : Аэропорты Барнаула и Горно-Алтайска предлагают удобные рейсы.

: Аэропорты Барнаула и Горно-Алтайска предлагают удобные рейсы. Поездом: Ж/д вокзал в Барнауле находится в центре города, что упрощает трансфер.

Новый год на Алтае — это возможность насладиться свежим воздухом, спокойствием и красотой гор. Этот отдых подарит незабываемые впечатления и заряд энергии на весь год.