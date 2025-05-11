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Куда в Петербурге лучше не тащиться в первый же день: советы для тех, кто не любит попсовые маршруты

Опубликовано: 11 мая 2025 09:31
туристы в Петербурге
Куда в Петербурге лучше не тащиться в первый же день: советы для тех, кто не любит попсовые маршруты
Фото: Городовой.ру

Часто туристы разочаровываются, увидев слишком глянцевую картинку.

Знаете этот тип туриста: только приехал, чемодан ещё тёплый, а он уже несётся на «Камчатку» Цоя — посмотреть на дверь пивной и вдохнуть аромат легендарной локации. Или едет в Александрию — ну, где парочка коттеджей, чуть-чуть зелени.

Это всё, конечно, мило, но историк и экскурсовод Юрий Нежинский в беседе с «Городовым» говорит прямо: не надо так делать.

«Многие люди, приезжающие в Петербург, по не вполне внятным для меня причинам, ищут какой-то экзотики. То есть они говорят: “Нам попсы не нужно, нам что-то такое вот супер-мега нужно увидеть”. Вот это неправильная позиция», — объясняет Нежинский. И дальше раскладывает по полочкам, почему.

Если говорить языком аналогий, то экзотика — это как острый соус. Хорошо идёт, если ты уже попробовал основное блюдо. А если с неё начинаешь — можно просто не понять, что съел.

Проблема в том, что человек приезжает, минует Зимний, Исаакий, Эрмитаж и на четвёртом часу экскурсии по каким-то закоулкам вдруг спрашивает: «А что это вообще было?». Потому что не видя главного, сложно оценить второстепенное.

К примеру, некоторые едут в Александрию, бродят по лужайке и не понимают, почему ей так восторгаются. А после узнают, что в двух шагах Петергоф — с фонтанами, золочёными лестницами и дворцами на каждом повороте. И лучше было прийти сюда после, чтобы отдохнуть и переварить увиденное.

Эксперт говорит: Петербург — город, где сначала стоит взять «джентльменский набор»: музеи, экскурсии, центр. А потом уже — кладбища, Камчатки и вся эта загадочная «движуха на районе».

Так что если вас вдруг тянет в Сосновку или на Богословское кладбище — остановитесь. Сначала классика. Потом андеграунд.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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