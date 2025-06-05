Рыба на елке: древний вепсский секрет, который используют до сих пор

Оказывается, в вепсском языке есть такое слово «kudos», обозначающее буквально «искусственное нерестилище, сделанное из елок».

«Kudos»: Древнее вепсское «водное поле»

Судя по всему, подобный способ разведения рыбы в определенном месте или водоеме существовал издревле, раз он есть в языке в виде отдельного, самостоятельного понятия.

Есть даже деревня в Архангельской области: Кудосмина. Kudos + niemi переводится как «мыс на котором ставят кудос» (искусственное нерестище, сделанное из елок).

По сути, люди с помощью подтопленных в воде елок «возделывали водное поле», на котором должна была вырасти рыба.

Научное обоснование «елочного» нереста

Обоснование у этого действия вполне научное. Подобным образом рыбу разводят и теперь. Конечно, в наше время это делают не отдельные рыбаки, а рыбные хозяйства, по специальным технологиям и с разрешениями.

Такие нерестилища организуют не только в России, но, например, и в Финляндии. В Верхнекамье рыба теперь нерестится на деревьях хвойных пород. Пока на елях. Но в перспективе в ход пойдут — сосна и можжевельник.

Елки, пихты и даже можжевельник: Выбор рыбы

Это не шутка ихтиологов. Так выглядят искусственные нерестилища. Самые холодостойкие подводные жители — окуни и щуки — развесили на елках гирлянды из икры еще две недели назад.

Отметились также самки синцов и лещей. Потом присоединилась плотва. Мелкая, но дружная. Нерестилищ пока 150.

Как пишет rifey.ru, на длинных рамках закреплены ветви пихты и ели. Под одиночными белыми буйками — молодые деревья. Обязательно свежесрубленные.

Василий Агишев, инженер по воспроизводству биоресурсов Верхнекамского межрайонного отдела ФГБУ «Камуралрыбвод» объясняет:

«Вот почему рыба больше любит хвойную, именно елку. На пихте отложения меньше, намного меньше на пихте, чем на елке. Но мы нынче не попробовали еще сосну и можжевельник. На них, говорят, — еще лучше рыба».

Как спасти икру от птиц?

По статистике, в естественных нерестилищах — это у самого берега — выживает лишь каждый десятый малек. Сколько рыбок вырастет в искусственных — специалисты пока не загадывают.

В «Камуралрыбводе» считают — обязанность помогать рыбе выводить потомство должны быть возложена на пользователей водных ресурсов.

То есть на тех, кто берет в аренду участки на Каме. Когда вода будет спадать, нерестилища передвинут дальше в реку. Таким способом икру можно будет уберечь от птиц и всех прочих любителей деликатеса.

Древний вепсский метод разведения рыбы, основанный на использовании елок в качестве искусственных нерестилищ, нашел научное подтверждение и успешно применяется в современном рыбном хозяйстве.

Этот пример демонстрирует, как вековая мудрость и традиции могут сочетаться с новейшими технологиями для сохранения и увеличения биоразнообразия.