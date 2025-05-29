Купальник — только на пляже: почему в Госдуме подняли вопрос о внешнем виде отдыхающих на курортах

Купальник — только на пляже: почему в Госдуме подняли вопрос о внешнем виде отдыхающих на курортах

В курортных городах России все чаще можно встретить такую картину: человек идет по улице в бикини или в плавках, словно на пляже.

Но депутат Госдумы Виталий Милонов решил, что пора ставить точку в этом «модном» вопросе и предложил ввести штрафы за прогулки по городу в купальниках. Тем более, по его словам, многие далеки от идеалов красоты.

Почему это вызывает бурю эмоций?

Милонов считает, что ходить по городу в пляжной одежде — это не просто странно, а еще и не очень культурно. Ведь купальник — это как пижама: удобно дома или на пляже, но выходить в нем на улицу — все равно что прийти на деловую встречу в тапочках и халате.

«Да, на пляже — пожалуйста, но вне пляжа, будьте любезны, оденьтесь. И поймите, ваши формы часто очень далеки от совершенства, и если вам кажется, что вы Венера и Аполлон, то это не так», — сказал политик.

По словам Милонова, даже если вы действительно выглядите, как древнегреческие боги, гуляя по городу лучше прикрыться — мало ли, кто рядом идет.

Что предлагает депутат?

Чтобы прекратить этот пляжный «парад мод», Милонов предлагает ввести строгие правила — дресс-код и штрафы для тех, кто решит прогуляться по городу в бикини или плавках, сообщает Лента.

Местным властям он советует не стесняться и развесить объявления с предупреждениями — мол, пляжная одежда хороша на пляже, а не у магазина или в кафе.

Курорт — не значит «все можно»

Да, на курорте хочется расслабиться и чувствовать себя свободно. Но отдых — это не повод ходить по городу в том, в чем вы только что плавали. Культура одежды — это не просто скучные правила, а способ показать уважение к себе и окружающим.

Если вы хотите, чтобы к вам относились серьезно, стоит хотя бы на время прогулок по городу сменить пляжный наряд на что-то более подходящее. Иначе рискуете стать звездой мемов и фоток в соцсетях, а это, согласитесь, не самый приятный «отдых».