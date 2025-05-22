Купил «Лисян» — борись с ним сам: «рыжики», глюки и другие проблемные места китайских авто

Пришли на смену японцам, корейцам и европейцам, но оказались неготовы к российским реалиям.

Китайские автомобили в России начали терять блеск быстрее, чем их краска — всё больше водителей делятся в сети разочарованием.

Сначала обещали премиум за доступные деньги: и кожаный салон, и экраны, и автозапуск с телефона. А теперь — то руль заклинит, то дождь в салон течёт, то тормоза пропадают. Отзывы звучат как сборник баек с СТО: страшно, весело и очень узнаваемо.

Заржавеет быстрее, чем купил

Главный враг китайского автопрома в России — не санкции, а зима. Уже спустя несколько месяцев после покупки кузова покрываются «рыжиками».

Владелец Changan жалуется: за четыре месяца налетел грибок сильнее, чем на старом KIA за четыре года. Пара снежных дней — и привет: в салоне сугробы, в дверях вода, на потолке — капли. А всё из-за странной опции автопроветривания, которая открывает люк сама по себе. Сюрприз — и добрый вечер.

Люк живёт своей жизнью, тормоза — тоже

Один из пользователей признался, что чуть не остался без тормозов на трассе — у его Kaiyi они просто начали исчезать.

Пока дилеры делали вид, что ничего не знают, водитель ездил с молитвами. Другому не повезло с дверьми — после морозов срабатывали кнопки сами собой: машина сама открывала люк, окна, фары. Функция «угадай, что сломается первым» — в комплекте.

Глючит всё подряд — от камеры до двигателя

Среди топ-жалоб: ошибки на приборке, мёртвые АКБ через 20 дней, неработающий обогрев, люки, протечки, подвеска, которая стучит на ровном месте.

Водители Exeed жалуются на «премиум», который глохнет на прогреве, а владельцы Jetour — на рулевые колонки, которые умирают при первом морозе. Некоторые пишут: «Сервис — это второй дом. Но на даче теплее».

Сломался, но это не точно

Самое неприятное — отсутствие нормальной гарантии и дефицит запчастей. Кто-то ждёт пружину три месяца, кто-то не может заменить стекло, а кто-то получает не те детали — и снова ждёт.

Мобильные приложения, через которые включаются фары и печка, внезапно переходят на платную основу. И ты уже не владелец, а подписчик собственного автомобиля. Сверхпопулярный LiXiang может упасть в ошибку после небольшого столкновения. Официальных сервисов нет, народные умельцы снимут блок за 25 тысяч.

Китайцы в топе — но с оговорками

Несмотря на шквал претензий, машины из КНР продолжают продаваться, занимая всё больше места в рейтингах. В топ-6 самых покупаемых иномарок — только китайцы. Но статистика показывает, что уже через год такие машины теряют до 50% стоимости, в отличие от японских и немецких, которые падают на 15–30%.

Проблемы китайских машин уже давно стали мемом, но для многих — это суровая реальность. Цена доступная, но плата за это — сервис, нервы и лотерея с качеством. Когда машина сама открывает окна, отключает тормоза и заливает салон — веришь в паранормальное. Но это не мистика. Это просто китайский автопром.