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Курьеры массово уходят на заводы: что происходит с доставкой

11 марта 2025 22:58
Курьер
Курьеры массово уходят на заводы: что происходит с доставкой
globallookpress/ Bulkin Sergey

Покупки придется ждать еще дольше.

Если раньше доставку можно было получить за считанные минуты, то теперь ожидание затягивается. Курьеры массово покидают свои должности и переходят на заводы, где зарплаты выше, а условия труда комфортнее.

Почему курьеры меняют работу?

📉 Зарплаты падают. С начала года доходы курьеров снизились на 15%. Средняя зарплата пешего курьера – 57 тысяч рублей, а потолок – 100 тысяч рублей.

📈 На заводах платят больше. Средняя зарплата оператора станка – 85 тысяч рублей, а в некоторых случаях доход достигает 150 тысяч рублей.

💼 Лучшие условия труда. Заводы предлагают сотрудникам расширенный ДМС, абонементы в спортзал и удобные графики, а руководство обещает более адекватное отношение.

Как это отразится на доставке?

🚴 Меньше курьеров — больше ожидание. Клиенты уже жалуются, что доставка занимает гораздо больше времени.

📦 Компании теряют работников. Если тренд продолжится, сервисам доставки придется повышать зарплаты или придумывать новые условия, чтобы удержать курьеров.

📊 Рынок труда меняется. В 2025 году вакансии в производственной сфере стали на 17% популярнее, и многие ищут стабильную занятость вместо работы в доставке.

Так что, если ваш заказ задерживается, возможно, курьер уже на собеседовании на заводе, пишет «Контрольная закупка».

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Автор:
Максакова Яна
Общество Работа
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