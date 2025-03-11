Курьеры массово уходят на заводы: что происходит с доставкой

Если раньше доставку можно было получить за считанные минуты, то теперь ожидание затягивается. Курьеры массово покидают свои должности и переходят на заводы, где зарплаты выше, а условия труда комфортнее.
Почему курьеры меняют работу?
📉 Зарплаты падают. С начала года доходы курьеров снизились на 15%. Средняя зарплата пешего курьера – 57 тысяч рублей, а потолок – 100 тысяч рублей.
📈 На заводах платят больше. Средняя зарплата оператора станка – 85 тысяч рублей, а в некоторых случаях доход достигает 150 тысяч рублей.
💼 Лучшие условия труда. Заводы предлагают сотрудникам расширенный ДМС, абонементы в спортзал и удобные графики, а руководство обещает более адекватное отношение.
Как это отразится на доставке?
🚴 Меньше курьеров — больше ожидание. Клиенты уже жалуются, что доставка занимает гораздо больше времени.
📦 Компании теряют работников. Если тренд продолжится, сервисам доставки придется повышать зарплаты или придумывать новые условия, чтобы удержать курьеров.
📊 Рынок труда меняется. В 2025 году вакансии в производственной сфере стали на 17% популярнее, и многие ищут стабильную занятость вместо работы в доставке.
Так что, если ваш заказ задерживается, возможно, курьер уже на собеседовании на заводе, пишет «Контрольная закупка».
Читайте также:
Наслаждайтесь рыбой, а о запахе забудьте: как почистить корюшку и не испачкаться
В Петербурге утвердили проект строительства нового проспекта: где появится еще одна магистраль
Защита от цифрового мира: петербургские депутаты хотят обязать родителей контролировать детей