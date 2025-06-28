Курортная Ленобласть: куда сбежать на недельку до второго от городской суеты и духоты

Можно не ехать к Черному морю и Кавказским горам.

Сменить ритм города на ритм волн? В Санкт-Петербурге это возможно — всего в часе езды от центра ждут сосны, песчаные пляжи, старинные усадьбы и морской воздух. Курортный район вдоль Финского залива — настоящая находка для летних выходных.

Комарово

Знаменитое по песне, оно и впрямь идеально для короткого побега. Пляж здесь почти дикий — с грибками и туалетами, зато с тишиной и запахом сосен. А в 4 км — Щучье озеро, окружённое заказником. Муравейники в человеческий рост прилагаются.

Репино

Посёлок, где жил Репин. Его «Пенаты» — музей и место силы. А ещё тут дача фрейлины Анны Вырубовой, исторические виллы, рестораны с видом на воду и «Чудный пляж» с раздевалками и сосновыми аллеями до берега.

Солнечное

Пляж «Ласковый» — звезда советского ландшафтного дизайна с бетонными чайками и арками. Здесь мангальные зоны, скамейки, футуризм и даже… нудистская «Дюна» неподалёку. Отдых для всех вкусов.

Сестрорецк

Город с историей, где можно отдохнуть цивилизованно. «Сестрорецкий» пляж — светлый песок, детские площадки, сапборды и кайтсёрфинг. А в «Дубках» — пикники под вековыми деревьями.

Зеленогорск

Стильный и ухоженный «Золотой пляж» рядом с парком аттракционов. В городе всё ещё дышит Финляндией — от старых названий до настроения. Прогулка по соснам + кофе с видом = лето удалось.

Вода для купания не рекомендована, но это не повод отказываться от поездки. Вдоль залива раскиданы спа-отели с бассейнами, эко-маршруты и музейные маршруты. Петербург умеет быть курортом — просто дайте ему шанс.