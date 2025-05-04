Лабиринты из тележек, очереди и духота: худшая «Пятерочка» Петербурга по мнению жителей города

Есть у точки и хорошие оценки, но в последнее время ей все чаще ставят единицы.

Среди всех «Пятерочек» Петербурга точка на Русановской улице, 19, корп. 3 давно еще начиная с начала 2024 года обрела печальную славу. Судя по отзывам на Яндекс Картах, это место легко может попасть в список самых неудобных магазинов города.

Проблемы начинаются прямо у входа — запах в торговом зале, мягко говоря, на любителя. Покупатели пишут, что иногда атмосфера больше напоминает склад, а не магазин. Особенно «вдохновляет» зона с фруктами: мошки над гнилыми плодами — привычная картина. Особенно плачевно выглядит картофель.

Дальше — хуже. Передвигаться между полками затруднительно: проходы забиты паллетами, тележками и коробками. Чтобы добраться до нужного продукта, приходится лавировать, как на полосе препятствий. Отсюда и очереди — людей много, места мало, товар раскидан, духота жуткая.

Касс тоже всегда не хватает. По словам покупателей, даже в часы пик работает максимум одна-две кассы. А самообслуживания, к которому привыкли многие, здесь просто нет. Очереди тянутся на всю кассовую зону, а кассиры, которые должны бы спасать ситуацию, чаще всего сами на пределе — вежливостью тут и не пахнет.

Отдельная головная боль — ошибки на кассе. Люди жалуются, что часто пробивают лишние товары, а пересчеты вызывают только раздражение у сотрудников.

При всём этом есть и пара светлых пятен: кто-то отмечает удобное расположение магазина и доступные цены. Но, как справедливо замечают местные, приходится выбирать — или терпеть бардак на Русановской, или идти в другие магазины подальше.

Если подытожить: «Пятерочка» на Русановской, 19, корп. 3 — это классический пример, как из обычной закупки сделать квест с элементами выживания. Магазин для тех, у кого крепкие нервы и нет других вариантов поблизости.