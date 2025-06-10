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«Эмоциональная провокация и абсурдный юмор»: что привлекает подростков в «Лабубу» и почему взрослым стоит взглянуть на это по-другому

Опубликовано: 10 июня 2025 15:32
Лабубу, страшная игрушка для подростков
«Эмоциональная провокация и абсурдный юмор»: что привлекает подростков в «Лабубу» и почему взрослым стоит взглянуть на это по-другому
Городовой ру

Психологи утверждают, что страшные игрушки могут быть полезны для психики подростков и предлагают отстать от «Лабубу».

Страшные игрушки полезны для психики. Так говорят психологи. И предлагают отстать от «Лабубу». Но так ли это и почему эти игрушки облюбовали именно подростки?

Эмоциональная провокация, игра с идентичностью и бунт: психолог объясняет популярность «Лабубу»

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила психолог Анна Вакалюк.

«Насчет игрушки я так не особо, может быть, как-то отвечу, потому что с такой игрушкой не сталкивалась. Пришлось в интернете ее загуглить. Но по сути в этой игрушке и эмоциональная провокация присутствует, а подростки ищут сильные впечатления. И такой персонаж из ужастика дает острое переживание. Потом, это как игра с идентичностью, когда увлечение чем-то таким пугающим или странным помогает подростку выделиться, заявить о своей идентичности. Ну, может быть, какой-то еще абсурдный юмор тут присутствует в этой игрушке, а это как раз-таки то, что популярно среди подростков. Ну и бунт, потому что если хотя бы часть взрослых считает эту игрушку ужасной и какой-то неправильной, то тогда подростку легче свои бунтарские склонности через эту игрушку проявить», — отметила психолог.

Страшные игрушки могут быть способом проявить себя

По словам психолога, страшные игрушки могут быть способом для подростков проявить себя, выделиться из толпы и выразить свой протест против общепринятых норм.

Важно помнить, что подростковый возраст — это время поисков и экспериментов, и увлечение страшными игрушками может быть лишь одним из этапов этого пути.

Поэтому не стоит сразу осуждать подростков за их увлечение страшными игрушками. Возможно, за этим стоит не просто желание напугать окружающих, а потребность в самовыражении и поиске своей идентичности.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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