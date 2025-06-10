«Эмоциональная провокация и абсурдный юмор»: что привлекает подростков в «Лабубу» и почему взрослым стоит взглянуть на это по-другому

Страшные игрушки полезны для психики. Так говорят психологи. И предлагают отстать от «Лабубу». Но так ли это и почему эти игрушки облюбовали именно подростки?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила психолог Анна Вакалюк.

«Насчет игрушки я так не особо, может быть, как-то отвечу, потому что с такой игрушкой не сталкивалась. Пришлось в интернете ее загуглить. Но по сути в этой игрушке и эмоциональная провокация присутствует, а подростки ищут сильные впечатления. И такой персонаж из ужастика дает острое переживание. Потом, это как игра с идентичностью, когда увлечение чем-то таким пугающим или странным помогает подростку выделиться, заявить о своей идентичности. Ну, может быть, какой-то еще абсурдный юмор тут присутствует в этой игрушке, а это как раз-таки то, что популярно среди подростков. Ну и бунт, потому что если хотя бы часть взрослых считает эту игрушку ужасной и какой-то неправильной, то тогда подростку легче свои бунтарские склонности через эту игрушку проявить», — отметила психолог.