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Лес, лед и тишина: открытый каток в Охта-парке — много плюсов и 2 минуса

12 декабря 2024 15:46
Лес, лед и тишина: открытый каток в Охта-парке — много плюсов и 2 минуса
Лес, лед и тишина: открытый каток в Охта-парке — много плюсов и 2 минуса
Фото Городовой.ру

Незабываемый опыт времяпровождения.

Лесной каток в Охта-парке — место, которое легко превращает обычный зимний вечер в сказочное приключение. Его извилистые дорожки, подсвеченные разноцветными огнями, пробуждают детское восхищение даже у самых серьезных взрослых. Однако за это удовольствие придётся немного раскошелиться. Давайте разберёмся, стоит ли оно того.

Первое впечатление: «Волшебный лес»

Каток действительно впечатляет своей концепцией: вы будто катаетесь по лесной тропинке. Пышные ёлки, стройные сосны, мягкий свет фонарей и разноцветная подсветка создают эффект зимней сказки. Общая протяженность ледяных дорожек — полтора километра, и это совсем не замкнутый круг, а продуманная сеть маршрутов. Новички могут отдышаться на лавочках, которые расставлены вдоль трассы.

Лёд, к слову, искусственно охлаждается, поэтому он остается ровным и чистым даже в плюсовую температуру. Для тех, кто впервые встал на коньки, это огромный плюс — шанс провести вечер без падений заметно увеличивается!

Что понравилось

  • Атмосфера. Всё вокруг будто сошло с открытки: освещение, деревья, тишина леса.
  • Организация. Поток катающихся направлен в одну сторону, что минимизирует хаос на дорожках.
  • Удобства. Есть скамейки, где можно перевести дух, а также туалеты как в помещении, так и прямо на катке.

Минусы: бортики и... цены

К сожалению, новичкам придётся справляться без бортиков или перил, так что первые круги даются нелегко. Единственное подспорье для начинающих — пингвины-помощники, которые явно рассчитаны на детей. Взрослым такие «ассистенты» неудобны из-за их низкого роста.

Что касается стоимости, то тут начинается самое интересное. Например, вечер на катке обойдётся в среднем около 2850 рублей на двоих. Вот основные затраты:

  • Входной билет: 600 рублей с человека в будни и до 1000 рублей в праздники.
  • Прокат коньков: 300–550 рублей.
  • Камера хранения: 200 рублей за 2 часа.
  • Плата за въезд в парк: 300 рублей.

Как видно, даже короткое катание может существенно ударить по кошельку.

Что ещё есть в Охта-парке?

Каток — это только часть развлечений. Любители зимнего спорта могут опробовать горнолыжные трассы, склоны для ватрушек, беговые лыжи и даже открытый бассейн. Последний, кстати, настоящая редкость зимой, но удовольствие это не из дешевых: 1500 рублей за три часа.

Итог: впечатления или бюджет?

Охта-парк — это место, которое лучше всего подходит для особого случая: праздника, романтического вечера или семейного выхода. Атмосфера действительно роскошная, но для частого посещения высокие цены могут стать сдерживающим фактором.

Если хотите подарить себе или близким настоящую зимнюю сказку — отправляйтесь сюда хотя бы раз. Вряд ли вы останетесь разочарованы, но будьте готовы, что вечер обойдётся недешево.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургТуризм
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