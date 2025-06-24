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Каникулы ворвались и во взрослую жизнь: что придумали «выгоревшие»

Опубликовано: 24 июня 2025 13:01
Пляж, отпуск
Каникулы ворвались и во взрослую жизнь: что придумали «выгоревшие»
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Часть опрошенных готово идти отпуск без содержания или даже увольняются.

Лето — время отпусков, отдыха и, как ни странно, размышлений о том, стоит ли вообще работать в жаркие месяцы.

Недавнее исследование показало, что для многих россиян лето — не просто сезон отпусков, а повод пересмотреть свое отношение к работе и заработку.

Лето и работа: кто готов и кто нет

Согласно опросу, проведенному среди более 2000 россиян, около трети готовы пожертвовать частью своей зарплаты, чтобы меньше работать в летний период, сообщает Газета.ру.

Это значит, что для них важнее не столько деньги, сколько возможность отдохнуть, провести время с семьей или просто переключиться от работы на что-то более приятное.

В то же время 41% респондентов остаются верны классическому подходу — они придерживаются привычного графика работы и используют лето для отпуска, не меняя привычного ритма жизни.

Это, пожалуй, самая большая группа, которая сохраняет баланс между работой и отдыхом.

Интересно, что 25% опрошенных наоборот готовы работать больше — брать подработки и дополнительные смены, чтобы заработать на отпуск.

Для них лето — возможность увеличить доход и сделать отдых более комфортным или продолжительным.

Отпуск без содержания и увольнения ради отдыха

Есть и те, кто не хочет работать летом вообще. Примерно 17% россиян хотя бы раз в три года берут отпуск без содержания или даже увольняются, чтобы просто отдохнуть.

Чаще всего это сотрудники IT-сферы и творческих профессий — дизайнеры, копирайтеры, редакторы. Для них гибкость и возможность переключиться важнее стабильного дохода в летний сезон.

Как финансируют летний отдых?

Еще одна интересная тенденция — 24% россиян летом снимают накопления, чтобы оплатить отпуск. Это заметно больше, чем в прошлом году, когда таких было всего 16%.

Видимо, инфляция и рост цен заставляют людей заранее копить на отдых и не рассчитывать только на текущий доход.

Для работодателей такая статистика тоже важна: она говорит о том, что гибкость в графиках и условиях работы летом может стать конкурентным преимуществом при привлечении и удержании сотрудников.

Так что лето — не просто сезон отпусков, а время, когда многие россияне переосмысливают баланс между работой и личной жизнью.

Кто-то готов платить за отдых, кто-то ищет возможности заработать больше, а кто-то просто хочет свободы и времени для себя.

В любом случае, эта тенденция говорит о том, что традиционные подходы к работе и отдыху меняются, и это стоит учитывать как сотрудникам, так и работодателям.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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