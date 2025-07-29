Лето на природе рядом с Петербургом: где провести выходные с пользой

Экотропа «Ярви» расположилась недалеко от Санкт-Петербурга. И сейчас самое время, посетить это место. Оно идеально для отдыха на природе летними выходными.

Где находится и какой по протяженности маршрут

Экотропа «Ярви» находится в Приозерском районе Ленинградской области, совсем близко к поселку Пески. Этот маршрут длиной около 18,5 километров идеально подходит для неспешных пеших прогулок.

Если идти без остановок, то весь путь можно пройти за 4,5 часа, но на самом деле гулять здесь стоит медленно, остановиться, полюбоваться лесом, послушать пение птиц, отмечает автор отзыва.

Кто-то прошел треть маршрута за три часа, часто делая передышки — и это именно тот ритм, в котором здесь лучше всего наслаждаться природой.

Удобства на маршруте

Что особенно приятно, этот маршрут оборудован удобными лавочками, беседками и даже качелями — место явно создавалось с душой и заботой о комфортном отдыхе людей.

Еще одна фишка — обзорная вышка, с которой открываются красивые панорамные виды на окрестности и озера. Хотя местами есть грунтовые участки.

Природа, которая восхищает

Природа вокруг радует разнообразием: тут и молодой лес, и высокие вековые деревья, холмы, озера с прозрачной водой и абсолютно тихие уголки, где даже туристов почти нет.

Это как личный небольшой заповедник, где можно погрузиться в тишину, зарядиться энергией и забыть о шуме мегаполиса. Это особенно актуально, ведь в Петербурге сейчас туристический наплыв.

Что ждет экотропу в будущем

В будущем планируется, что после открытия рядом премиального курорта «Ярви», здесь станет еще более интересно. Но и сейчас это хорошее уединенное место для выходных или летнего дня.

Как добраться и где начинать прогулку

Чтобы начать прогулку, лучше всего отправляться от озера Прохладное, здесь есть несколько парковок, а дальше можно выбрать удобный путь по указателям.

Главное — запланируйте несколько часов, чтобы не спешить и полноценно насладиться каждым километром маршрута.

7 тысяч шагов для здоровья

Ученые выяснили, что прогулка в 7000 шагов способно защитить от опасных заболеваний. Это почти так же эффективно, как и традиционно рекомендуемые 10 000 шагов.

Так, если проходить такие дистанции, то можно сократить риск онкологических заболеваний, деменции, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вдруг будете неподалеку от Петербурга, не проходите мимо этого уголка. Там можно встретить и маленьких животных, и красивых птиц, а еще — поправить здоровья за счет длинной прогулки.