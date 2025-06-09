Лежаки под запретом, штрафы уже на подходе: в Анапе начали войну с туристическим бизнесом

Бьют по отдыхающим и тем, кто год ждал приезжих.

Власти Анапы ужесточили меры по борьбе с последствиями экологической катастрофы, которая затронула побережье после крушения танкеров в Керченском проливе.

Теперь под ударом оказался малый бизнес: предпринимателям, устанавливающим лежаки и иные объекты на закрытых пляжах, грозит расторжение договоров. Об этом официально заявила вице-мэр города Олеся Ляшенко на экстренном совещании 2 июня.

Поводом стали массовые нарушения — несмотря на запреты и продолжающуюся очистку 141 пляжа от мазута, курортные зоны вновь начали «обрастать» инфраструктурой.

Власти подчеркивают: любое размещение объектов отдыха мешает доступу техники и нарушает правила безопасности. Речь идет не только о лежаках, но и о демонтаже защитных валов, торговле и аренде инвентаря.

Реакция предпринимателей оказалась острой: часть из них уже потребовала компенсаций, заявив, что понесли убытки и не были заранее уведомлены о таких жёстких санкциях. Однако администрация стоит на своём — безопасность и ликвидация последствий разлива нефти приоритетны.

На этом фоне особенно контрастно выглядит пляж Сукко. Формально он находится в «красной зоне» по данным Роспотребнадзора от 18 апреля, но с 1 июня здесь снова появляются отдыхающие, прокаты катамаранов и лежаков, а информационные таблички «Купание запрещено» загадочно исчезли.

Официальные уведомления на месте отсутствуют, хотя карта с закрытыми участками заканчивается именно на этом пляже. Отсюда и главный вопрос местных жителей: можно ли здесь отдыхать — или просто забыли повесить табличку?

В Анапе же обстановка предельно ясна: сезон откладывается, а любое самовольное вмешательство в процесс очистки будет жёстко пресекаться.