Ловили на горячем и наказывали: что было запрещено наложницам султана в турецких гаремах

Гарем султана — это не только райское место, наполненное шёлками, благовониями и музыкой. За позолоченными решётками скрывалась строгая система правил, где малейшая ошибка могла стоить женщине всего: статуса, благополучия и даже права оставаться во дворце. Изгнание — худшее, что могло случиться с наложницей. И случалось нередко.

1. Склочность и драки

Женский коллектив в условиях замкнутого пространства легко превращался в арену интриг. За любую ссору, скандал или, тем более, драку — выдворение. Самый известный случай — изгнание Махидевран после того, как она напала на Роксолану. Черкешенка лишилась благосклонности Сулеймана Великолепного и была отправлена в другой дворец, несмотря на то, что была матерью наследника.

2. Связь с евнухом

Романы между одалисками и евнухами — не миф, а явление, о котором знали и в Топкапы. Евнухов убивали, наложниц — «выдавали замуж» за чиновников и отправляли прочь. Гарем — не место для непредусмотренных любовных сюжетов.

3. Преступления и хулиганство

Кражи, взятки, клевета, неподчинение, отказ учиться манерам — всё это считалось недопустимым. Если валиде-султан или кизляр-ага считали, что «перевоспитать» девушку невозможно, её изгоняли, зачастую навсегда.

4. Безразличие султана

Иногда достаточно было просто не понравиться. Если наложница годами не получала внимания правителя, она могла сама подать прошение о свободе. Таких «отказниц» выдавали замуж и обеспечивали приданым. Некоторые автоматически получали свободу спустя 9 лет службы.

5. Болезнь

Эпидемии не щадили даже избранных. Во времена чумы, оспы или других зараз заболевших наложниц отправляли из гарема — временно или навсегда. Иногда к подругам, уже живущим вне дворца, иногда в удалённые помещения. Возвращались только полностью выздоровевшие.

6. Смерть султана

Скончался правитель — гарем расформировывался. Женщин переселяли в Старый дворец, чаще всего без права возвращения. Исключения делались только для матерей новых наследников. Остальным оставался выбор: выйти замуж, уйти в тень или заняться хозяйственными делами внутри системы.

7. Прямой приказ

Султан, его мать или главный евнух имели полное право избавиться от наложницы по любой причине. Даже за мелкую провинность. Само изгнание не означало гибель или нищету — многих устраивали в хорошие семьи, давали богатое приданое, отпускали с деньгами.

Ирония судьбы: те, кто не мог ужиться с гаремной дисциплиной, порой оказывались более свободными и влиятельными вне дворца, чем в его золотом заточении. Но до той минуты, пока не прозвучало: «вон!», каждая наложница жила на пороховой бочке из ревности, интриг и тончайших правил этикета.