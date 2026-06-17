Лучшие локации Подмосковья для сбора земляники - ягод тут видимо-невидимо: хватит на всех

Названы самые ягодные места Подмосковья

В подмосковных лесах можно собирать не только грибы, но и землянику. Эта ягода представляет особую ценность, но важно знать места, где ее можно найти. Земляничных локаций в Подмосковье не так уж и много.

Данки (Серпухов)

Эта локация является одной из самых урожайных. Заветные ягоды встречаются на берегах Оки, в Заокском лесопарке и лесах вдоль автомобильных дорог. Загляните также в окрестности деревень Данки, Костино, Турово, Карповая поляна.

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Ногинск, озеро Бисерово

По берегам реликтового озера можно найти большое количество земляники. Туристы очень любят это место, так как тут можно не только собирать ягоды, но и купаться. В озере также много рыбы, поэтому некоторые берут и удочки.

Лесные массивы под Шатурой

“Шатурский округ славится обилием земляники. Собирать здесь ягоды можно почти в каждом лесу. Местные жители знают самые удачные места: деревни Горяновская, Лузгарино и Семёновская, село Кривандино и поселок Северная Грива”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

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Правила безопасности при походе в лес:

зарядите телефон;

не забывайте о репеллентах от клещей и комаров;

подготовьте закрытую одежду и обувь;

возьмите с собой еду и воду.

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