Лучшие локации Подмосковья для сбора земляники - ягод тут видимо-невидимо: хватит на всех

В подмосковных лесах можно собирать не только грибы, но и землянику. Эта ягода представляет особую ценность, но важно знать места, где ее можно найти. Земляничных локаций в Подмосковье не так уж и много.
Данки (Серпухов)
Эта локация является одной из самых урожайных. Заветные ягоды встречаются на берегах Оки, в Заокском лесопарке и лесах вдоль автомобильных дорог. Загляните также в окрестности деревень Данки, Костино, Турово, Карповая поляна.
Ногинск, озеро Бисерово
По берегам реликтового озера можно найти большое количество земляники. Туристы очень любят это место, так как тут можно не только собирать ягоды, но и купаться. В озере также много рыбы, поэтому некоторые берут и удочки.
Лесные массивы под Шатурой
“Шатурский округ славится обилием земляники. Собирать здесь ягоды можно почти в каждом лесу. Местные жители знают самые удачные места: деревни Горяновская, Лузгарино и Семёновская, село Кривандино и поселок Северная Грива”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.
Правила безопасности при походе в лес:
- зарядите телефон;
- не забывайте о репеллентах от клещей и комаров;
- подготовьте закрытую одежду и обувь;
- возьмите с собой еду и воду.
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