Лучшие загородные турбазы Петербурга и Ленобласти: у воды и с домиками как на Пинтерест

Ленинградская область известна своей природой, которая манит не только местных жителей, но и туристов. Если хочется на пару дней оставить городскую суету, эти базы отдыха — отличный выбор. Вот 10 мест, которые запомнятся атмосферой, стилем и уютом.
1. «Северный берег»
- Где: пос. Токсово, ул. Офицерская, 2д (20 км от КАД)
- Стоимость: от 6,5 тыс. руб. за домик на воде
- Сайт: sevbereg.com
Живите в плавучих коттеджах с террасой и спуском к воде. Здесь можно кататься на сапборде, лодке, квадроцикле, а зимой попробовать прогулки на лошадях.
2. Greenvald
- Где: Выборгский р-н, пос. Горки, ул. Озерная, 1А (30 км от КАД)
- Стоимость: от 4,6 тыс. руб. за сафари-тент
Домики окружены сосновым лесом, а в панорамных окнах отражается вся природа. Место идеально подходит для тех, кто хочет уединения и активного отдыха.
3. We Lodge
- Где: Всеволожский р-н, Медное озеро (30 км от КАД)
- Стоимость: от 23,5 тыс. руб. за стандартный лодж
Эко-отель с африканским стилем. Здесь есть травяная парная, BBQ-зона и ресторан фермерской кухни.
4. «Черника»
- Где: Приозерское шоссе, 54-й км (50 км от КАД)
- Стоимость: от 3,9 тыс. руб. за коттедж
Стильные домики, расположенные недалеко от горнолыжного курорта «Игора». Летом — прогулки в березовой роще, зимой — уют после катания на лыжах.
5. «Эко Усадьба Белово»
- Где: г. Тосно (60 км от КАД)
- Стоимость: от 5,9 тыс. руб. за домик
Оригинальные домики в стиле русских усадеб с элементами бохо. На территории — лошади, козы и мастер-классы по гончарному делу и живописи.
6. Eco Village
- Где: Приозерский р-н, Красноозерное пос. (75 км от КАД)
- Стоимость: от 8,9 тыс. руб. за гостиничный номер
Тишина и комфорт: коттеджи для больших компаний, банный комплекс, сад с плодовыми деревьями и даже собственный кинотеатр.
7. «Золотой берег»
- Где: Приозерский р-н, пос. Запорожское (75 км от КАД)
- Стоимость: от 4,1 тыс. руб. за бунгало
Двухэтажные домики с видом на Ладожское озеро, террасой и зоной для барбекю. Отличное место для семейного отдыха.
8. «Дом у моря»
- Где: Приморское городское пос., Морской п-д, 1 (90 км от КАД)
- Стоимость: от 17 995 руб. за номер
Спа-отель на берегу Финского залива. Помимо уютных домиков, есть рестораны с панорамными окнами и вечерние программы с артистами.
9. Shanti Home
- Где: дер. Ягодное и дер. Яблоновка (90 км и 120 км от КАД)
- Стоимость: от 6 тыс. руб. за домик
Две базы с домиками у озера и в лесу. Каждая оснащена мини-кухней и мангальной зоной, а некоторые — фотогеничной купелью.
10. Boho Camp
- Где: дер. Акулова Гора (205 км от КАД)
- Стоимость: от 5 тыс. руб. за шатер
Идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть на природе без потери комфорта. Единственный нюанс — общие ванные и туалетные комнаты.
Эти базы предлагают отдых на любой вкус — от роскошного спа до уединения в лесу. Теперь осталось только выбрать, куда отправиться первым!