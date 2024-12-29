Лучшие загородные турбазы Петербурга и Ленобласти: у воды и с домиками как на Пинтерест

Важно понимать, что не все из них работают в зимний сезон. Сохраняйте подборку до лета.

Ленинградская область известна своей природой, которая манит не только местных жителей, но и туристов. Если хочется на пару дней оставить городскую суету, эти базы отдыха — отличный выбор. Вот 10 мест, которые запомнятся атмосферой, стилем и уютом.

1. «Северный берег»

Где: пос. Токсово, ул. Офицерская, 2д (20 км от КАД)

пос. Токсово, ул. Офицерская, 2д (20 км от КАД) Стоимость: от 6,5 тыс. руб. за домик на воде

от 6,5 тыс. руб. за домик на воде Сайт: sevbereg.com

Живите в плавучих коттеджах с террасой и спуском к воде. Здесь можно кататься на сапборде, лодке, квадроцикле, а зимой попробовать прогулки на лошадях.

2. Greenvald

Где: Выборгский р-н, пос. Горки, ул. Озерная, 1А (30 км от КАД)

Выборгский р-н, пос. Горки, ул. Озерная, 1А (30 км от КАД) Стоимость: от 4,6 тыс. руб. за сафари-тент

Домики окружены сосновым лесом, а в панорамных окнах отражается вся природа. Место идеально подходит для тех, кто хочет уединения и активного отдыха.

3. We Lodge

Где: Всеволожский р-н, Медное озеро (30 км от КАД)

Всеволожский р-н, Медное озеро (30 км от КАД) Стоимость: от 23,5 тыс. руб. за стандартный лодж

Эко-отель с африканским стилем. Здесь есть травяная парная, BBQ-зона и ресторан фермерской кухни.

4. «Черника»

Где: Приозерское шоссе, 54-й км (50 км от КАД)

Приозерское шоссе, 54-й км (50 км от КАД) Стоимость: от 3,9 тыс. руб. за коттедж

Стильные домики, расположенные недалеко от горнолыжного курорта «Игора». Летом — прогулки в березовой роще, зимой — уют после катания на лыжах.

5. «Эко Усадьба Белово»

Где: г. Тосно (60 км от КАД)

г. Тосно (60 км от КАД) Стоимость: от 5,9 тыс. руб. за домик

Оригинальные домики в стиле русских усадеб с элементами бохо. На территории — лошади, козы и мастер-классы по гончарному делу и живописи.

6. Eco Village

Где: Приозерский р-н, Красноозерное пос. (75 км от КАД)

Приозерский р-н, Красноозерное пос. (75 км от КАД) Стоимость: от 8,9 тыс. руб. за гостиничный номер

Тишина и комфорт: коттеджи для больших компаний, банный комплекс, сад с плодовыми деревьями и даже собственный кинотеатр.

7. «Золотой берег»

Где: Приозерский р-н, пос. Запорожское (75 км от КАД)

Приозерский р-н, пос. Запорожское (75 км от КАД) Стоимость: от 4,1 тыс. руб. за бунгало

Двухэтажные домики с видом на Ладожское озеро, террасой и зоной для барбекю. Отличное место для семейного отдыха.

8. «Дом у моря»

Где: Приморское городское пос., Морской п-д, 1 (90 км от КАД)

Приморское городское пос., Морской п-д, 1 (90 км от КАД) Стоимость: от 17 995 руб. за номер

Спа-отель на берегу Финского залива. Помимо уютных домиков, есть рестораны с панорамными окнами и вечерние программы с артистами.

9. Shanti Home

Где: дер. Ягодное и дер. Яблоновка (90 км и 120 км от КАД)

дер. Ягодное и дер. Яблоновка (90 км и 120 км от КАД) Стоимость: от 6 тыс. руб. за домик

Две базы с домиками у озера и в лесу. Каждая оснащена мини-кухней и мангальной зоной, а некоторые — фотогеничной купелью.

10. Boho Camp

Где: дер. Акулова Гора (205 км от КАД)

дер. Акулова Гора (205 км от КАД) Стоимость: от 5 тыс. руб. за шатер

Идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть на природе без потери комфорта. Единственный нюанс — общие ванные и туалетные комнаты.

Эти базы предлагают отдых на любой вкус — от роскошного спа до уединения в лесу. Теперь осталось только выбрать, куда отправиться первым!