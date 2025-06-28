Люди теряются, люди находятся, плачутся: где в Ленобласти самые опасные места по мнению спасателей

Грибы ещё не пошли, а тревожная статистика уже собрана. Добровольные спасатели из питерского отряда «Экстремум» обнародовали карту самых «гиблых» лесов Ленинградской области — туда, где с наступлением лета начинают стекаться пенсионеры, дачники, туристы и… бесследно исчезать.
Лес не прощает самоуверенных
Главный вывод тревожного рейтинга: теряются не безрассудные экстремалы, а как раз те, кто считает себя опытным грибником. «Ходил в эти места 20 лет — и пропал» — классика жанра.
По словам заместителя командира «Экстремума» Александра Хайтина, чаще всего исчезают пожилые люди и семьи с детьми. Наивно полагая, что рядом — «знакомый лес», люди заходят всё глубже, теряют ориентиры, а потом — мобильную связь.
Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский: тройка самых опасных
Юго-восток области — настоящая ловушка. Особенно коварны такие места, как Чаща, Бабино и Трубников Бор. Дачники массово выходят с электричек, направляются «за лисичками» или на прогулку по болоту, и там уже начинается путаница: перепутал тропу, прошёл не то болото, села батарея.
Плюс — на обширных участках связи нет совсем.
Отдельная головная боль — гигантское болото в Волховском районе у станции Валя. 13 на 42 километра топкой глуши, где можно кружить сутки — и всё равно вернуться к тому же кусту.
Без связи, без плана, без стрелок
У спасателей есть и хорошие новости. Например, в районе Мшинской, где раньше регулярно пропадали люди, добровольцы два года назад установили яркие стрелки на опушках и просеках. Вызовов стало значительно меньше. А в Выборгском районе, благодаря светлым сосновым лесам, даже потерявшиеся быстрее выбираются сами.
Как не стать героем тревожной сводки?
- Идите в лес только с заряженным телефоном и навигатором.
- Возьмите с собой воду, перекус, зажигалку, лекарства.
- Не полагайтесь на «память»: в незнакомом лесу она не помощник.
- Потерялись? Не бегите — звоните 112 и стойте на месте.
Комментарий от спасателей короткий и прямой: «Каждый думает, что это с ним не случится». Но 400 вызовов в год — это сотни людей, которые тоже так думали.