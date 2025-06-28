Городовой / Общество / Люди теряются, люди находятся, плачутся: где в Ленобласти самые опасные места по мнению спасателей
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Парадная с техническим секретом: как дом Муяки в Петербурге стал символом эпохи Город
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Люди теряются, люди находятся, плачутся: где в Ленобласти самые опасные места по мнению спасателей

Опубликовано: 28 июня 2025 16:31
турист потерялся
Люди теряются, люди находятся, плачутся: где в Ленобласти самые опасные места по мнению спасателей
Фото: Городовой.ру

Чаща зовет, но всех отдает.

Грибы ещё не пошли, а тревожная статистика уже собрана. Добровольные спасатели из питерского отряда «Экстремум» обнародовали карту самых «гиблых» лесов Ленинградской области — туда, где с наступлением лета начинают стекаться пенсионеры, дачники, туристы и… бесследно исчезать.

Лес не прощает самоуверенных

Главный вывод тревожного рейтинга: теряются не безрассудные экстремалы, а как раз те, кто считает себя опытным грибником. «Ходил в эти места 20 лет — и пропал» — классика жанра.

По словам заместителя командира «Экстремума» Александра Хайтина, чаще всего исчезают пожилые люди и семьи с детьми. Наивно полагая, что рядом — «знакомый лес», люди заходят всё глубже, теряют ориентиры, а потом — мобильную связь.

Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский: тройка самых опасных

Юго-восток области — настоящая ловушка. Особенно коварны такие места, как Чаща, Бабино и Трубников Бор. Дачники массово выходят с электричек, направляются «за лисичками» или на прогулку по болоту, и там уже начинается путаница: перепутал тропу, прошёл не то болото, села батарея.

Плюс — на обширных участках связи нет совсем.

Отдельная головная боль — гигантское болото в Волховском районе у станции Валя. 13 на 42 километра топкой глуши, где можно кружить сутки — и всё равно вернуться к тому же кусту.

Без связи, без плана, без стрелок

У спасателей есть и хорошие новости. Например, в районе Мшинской, где раньше регулярно пропадали люди, добровольцы два года назад установили яркие стрелки на опушках и просеках. Вызовов стало значительно меньше. А в Выборгском районе, благодаря светлым сосновым лесам, даже потерявшиеся быстрее выбираются сами.

Как не стать героем тревожной сводки?

  • Идите в лес только с заряженным телефоном и навигатором.
  • Возьмите с собой воду, перекус, зажигалку, лекарства.
  • Не полагайтесь на «память»: в незнакомом лесу она не помощник.
  • Потерялись? Не бегите — звоните 112 и стойте на месте.

Комментарий от спасателей короткий и прямой: «Каждый думает, что это с ним не случится». Но 400 вызовов в год — это сотни людей, которые тоже так думали.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».