Люди теряются, люди находятся, плачутся: где в Ленобласти самые опасные места по мнению спасателей

Грибы ещё не пошли, а тревожная статистика уже собрана. Добровольные спасатели из питерского отряда «Экстремум» обнародовали карту самых «гиблых» лесов Ленинградской области — туда, где с наступлением лета начинают стекаться пенсионеры, дачники, туристы и… бесследно исчезать.

Лес не прощает самоуверенных

Главный вывод тревожного рейтинга: теряются не безрассудные экстремалы, а как раз те, кто считает себя опытным грибником. «Ходил в эти места 20 лет — и пропал» — классика жанра.

По словам заместителя командира «Экстремума» Александра Хайтина, чаще всего исчезают пожилые люди и семьи с детьми. Наивно полагая, что рядом — «знакомый лес», люди заходят всё глубже, теряют ориентиры, а потом — мобильную связь.

Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский: тройка самых опасных

Юго-восток области — настоящая ловушка. Особенно коварны такие места, как Чаща, Бабино и Трубников Бор. Дачники массово выходят с электричек, направляются «за лисичками» или на прогулку по болоту, и там уже начинается путаница: перепутал тропу, прошёл не то болото, села батарея.

Плюс — на обширных участках связи нет совсем.

Отдельная головная боль — гигантское болото в Волховском районе у станции Валя. 13 на 42 километра топкой глуши, где можно кружить сутки — и всё равно вернуться к тому же кусту.

Без связи, без плана, без стрелок

У спасателей есть и хорошие новости. Например, в районе Мшинской, где раньше регулярно пропадали люди, добровольцы два года назад установили яркие стрелки на опушках и просеках. Вызовов стало значительно меньше. А в Выборгском районе, благодаря светлым сосновым лесам, даже потерявшиеся быстрее выбираются сами.

Как не стать героем тревожной сводки?

Идите в лес только с заряженным телефоном и навигатором.

Возьмите с собой воду, перекус, зажигалку, лекарства.

Не полагайтесь на «память»: в незнакомом лесу она не помощник.

Потерялись? Не бегите — звоните 112 и стойте на месте.

Комментарий от спасателей короткий и прямой: «Каждый думает, что это с ним не случится». Но 400 вызовов в год — это сотни людей, которые тоже так думали.