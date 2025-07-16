«Магнитные» секреты: какие дешевые товары в супермаркете достойны внимания

Не всегда высокие цены говорят о качестве товара, можно найти продукты с приятной стоимостью и отличным вкусом.

В «Магните» можно найти продукты, которые приятно удивляют своим качеством и ценой. Внимательные покупатели уже попробовали некоторые товары с низкой стоимостью и были приятно удивлены.

Рассказываем о продуктах, которые можно покупать, несмотря на подозрительную цену, а какие лучше оставить на полке магазина.

Выпечка, от которой сложно отказаться

В «Магните» булочки бренда «Смак» — это не просто выпечка, а настоящие «маленькие радости жизни», отмечает автор отзыва.

Особенно булочки с кремом «вареная сгущенка»: стоят меньше, чем пачка жвачки, продаются поштучно, так что не придется брать целый батальон и потом прятать их в самый дальний угол холодильника.

Вкусы — на любой вкус: шоколад, ваниль, вишня и классическая сгущенка — словно кулинарный рай для тех, кто считает калории, но не способен устоять перед сладким.

Воздушная белевская пастила — натуральный десерт

Белевская пастила в «Магните» — это не просто сладость, а десерт, который заставит вспомнить бабушкин тайник с конфетами, только без сахара и химии.

Воздушная, как облако, с вишневым акцентом. Цена — до 150 рублей, что гораздо дешевле терапии у психолога после диеты.

Качественные рыбные консервы для повседневных блюд

Рыбные консервы «Магнита» — отличная помощь в деле «кормления семьи без нервов». Тунец за 169 рублей: можно не только салат заправить, но и похвастаться перед соседями.

А кто сказал, что полезное — это всегда дорого?

Мягкие сыры для легкого и полезного перекуса

Рикотта с фруктовым джемом — звучит как десерт, но это вполне себе завтрак для тех, кто старается питаться правильно и не лезет сразу за булочками с кремом.

К тому же стоит она около 109 рублей, что не вызывает мук совести.

Копченый сыр и чечил — как маленькое приключение на кухне, которое заставит забыть о диетах хотя бы на пару минут. За 139 рублей вкусноту можно добавить и к чаю, и на бутерброд.

Необычные сладости: конфитюры с грушей и инжиром

Конфитюры — это как экзотика на полке. Да, стоят дороже, чем обычное варенье, но каждый ложечка — маленькое гастрономическое путешествие.

Отлично подходят для тех, кто хочет почувствовать себя гурманом, сидя дома в тапочках.

Мясной отдел: пока не фаворит

Мясо в «Магните» пока не отличается отвагой и свежестью, так что если хочется чего-то посерьезнее — лучше заглянуть в другие места.