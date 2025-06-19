Маньчжурия 1945: как советские танки прошли там, где японцы не ждали

О победе Красной армии в Азии мало говорили, но именно этот опыт изучают даже в военных академиях мира.

Маньчжурская операция 1945 года — это один из самых впечатляющих и в то же время малоизвестных эпизодов Второй мировой войны.

Несмотря на огромный масштаб и блестящий успех, эта операция долгое время оставалась в тени. Разбираемся, что же это было за событие и почему о нем так мало говорят.

Что такое Маньчжурская операция?

В августе 1945 года, сразу после победы над Германией, Красная Армия внезапно и стремительно нанесла удар по японской Квантунской армии, которая оккупировала Маньчжурию на северо-востоке Китая.

Эта операция длилась с 9 августа по 2 сентября и была направлена на полный разгром японских войск в этом регионе.

Почему операция была такой сложной?

Во-первых, Маньчжурия — это огромная территория с очень разнообразным ландшафтом: пустыни, горы, леса, болота и крупные реки.

Во-вторых, японская Квантунская армия была одной из самых сильных и укрепленных армий Японии, с 17 укрепрайонами, а также многочисленными аэродромами.

Японцы были уверены, что их позиции неприступны, и не ожидали, что Красная Армия осмелится атаковать именно там, где она это сделала.

Советское командование решило нанести главный удар через пустыню Гоби и горный хребет Большой Хинган — места, которые считались труднопроходимыми и маловероятными для наступления танков и больших войск.

Как проходила операция?

Наступление началось в ночь с 8 на 9 августа 1945 года. Без громких артподготовок и авиационных бомбардировок, чтобы сохранить эффект внезапностию

Советские войска и части Монгольской народно-революционной армии стремительно прорвались через границу. В течение нескольких дней они сломили сопротивление японцев.

Были захвачены ключевые города и укрепрайоны, а танковые части продвигались на сотни километров без остановок и дозаправки — настоящий военный подвиг.

Результаты и значение операции

В результате Маньчжурской операции Квантунская армия была полностью разгромлена — японцы потеряли более 700 тысяч человек, из них около 84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными.

Советские потери, несмотря на масштаб боев, были сравнительно невелики — около 36 тысяч человек, из которых 12 тысяч погибли или пропали без вести, сообщает История.рф.

Эта победа не только ускорила капитуляцию Японии и завершение Второй мировой войны, но и изменила политическую карту Азии.

Освобождение Маньчжурии создало условия для дальнейших перемен в Китае и Корее, в том числе для развития коммунистических движений.

Почему о Маньчжурской операции почти не говорят?

Несмотря на масштаб и стратегическую важность, в СССР эта операция была почти забыта. Причина — политическая.

После войны отношения с Китаем, особенно с коммунистическим руководством, осложнились, а Хрущев, пришедший к власти, решил не акцентировать внимание на этом эпизоде.

В школьных учебниках война с Японией упоминалась вскользь, а материалы о Курильской десантной операции вообще были засекречены.

Многие историки считают, что это забвение привело к тому, что важные уроки операции не были должным образом усвоены, что негативно сказалось на последующих военных конфликтах.