Мандарины на снегу? Какая погода встретит туристов из Петербурга в Гагре

Декабрь в Абхазии напоминает позднюю осень — мягкую, дождливую и ветреную. Средняя температура воздуха днем составляет около +8...+10 °C, а ночью опускается до +3...+5 °C. Несмотря на прохладу, на побережье сохраняется атмосферное очарование благодаря морским пейзажам, а в горах часто можно увидеть заснеженные вершины.

Температура в городах Абхазии

Сухум Днем: +10 °C

Ночью: +5 °C

Вода: +13 °C

Самый теплый регион в декабре. Город радует прогулками по приморским набережным и уличным кафе, но обязательно возьмите теплую куртку. Гагра Днем: +8 °C

Ночью: +3 °C

Вода: +13 °C

Здесь чувствуется прохлада, а ночью может быть зябко. На случай дождя лучше выбирать места для отдыха с крытыми верандами. Пицунда Днем: +8 °C

Ночью: +4 °C

Вода: +13 °C

Несмотря на низкие температуры, пейзажи сосновых рощ и виды на море остаются прекрасными, особенно после дождя.

Особенности погоды в декабре

Влажность и дожди : Декабрь — самый дождливый месяц в Абхазии. Ветер южный, поэтому не приносит сильного холода, но добавляет сырости.

: Декабрь — самый дождливый месяц в Абхазии. Ветер южный, поэтому не приносит сильного холода, но добавляет сырости. Горы : Ветры здесь почти не ощущаются, но температура значительно ниже, чем на побережье (разница 5–10 градусов). Дороги могут быть размыты из-за дождей.

: Ветры здесь почти не ощущаются, но температура значительно ниже, чем на побережье (разница 5–10 градусов). Дороги могут быть размыты из-за дождей. Море: Температура воды в Черном море около +13 °C, купальный сезон давно завершен, но морские прогулки по-прежнему доступны.

Советы для путешественников

Одежда: Подготовьте гардероб для разных погодных условий. Легкие вещи понадобятся для солнечных дней, а теплые и непромокаемые — для сырой и дождливой погоды. Проживание: Убедитесь, что в вашем месте проживания есть отопление или обогреватели. Это важно для комфортных ночей и сушки вещей. Развлечения: Декабрь подходит для неспешных прогулок по набережным, паркам и улицам городов. От поездок в горы лучше воздержаться. Новогодние каникулы: Многие туристы выбирают Абхазию для празднования Нового года. Умеренная зима, свежие фрукты, близость моря и снежные горы создают приятную атмосферу.

Почему стоит поехать в декабре?

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, Абхазия сохраняет своё очарование. Мягкий климат, тишина без летней суеты, свежие продукты и живописные виды привлекают тех, кто ищет уединения и спокойствия. Главное — подготовиться к погодным капризам и наслаждаться отдыхом!