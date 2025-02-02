Майка с Че Геварой, кофе и маракасы: что кроме банальных подарков петербуржцам везти с Кубы

Куба — это не только ром и сигары, но и множество других уникальных товаров. Здесь можно найти качественные украшения, натуральную косметику, экзотические сувениры и даже изделия из кожи. Однако шоппинг на Острове Свободы имеет свои особенности.

На Кубе две валюты — конвертируемое (CUC) и неконвертируемое песо (CUP). Для туристов используется только CUC. Обмен выгоднее производить в банках, так как при обмене долларов часто взимается высокая комиссия.

Одежда и аксессуары

Местное производство

На рынках Кубы можно найти яркую одежду, но в основном из синтетики. Натуральные ткани встречаются реже, но если повезёт найти лен или хлопок — стоит брать.

Соломенные аксессуары

Популярны шляпы и сумки из соломы. Шляпы стоят от 7 CUC, сумки — от 10 CUC.

Кожаные изделия

Вещи из обычной кожи можно найти по доступным ценам: ремни — от 6 CUC, кошельки — 8–10 CUC, сумки — от 18 CUC. С крокодиловой кожей следует быть осторожнее: на границе могут потребовать лицензию, которую выдают только в магазинах, но не на рынках.

Гуаябера

Традиционные кубинские рубашки из натуральных тканей. Удобны в жару, часто встречаются в магазинах.

Обувь

В Гаване можно найти обувные магазины с качественной бразильской обувью. Также встречаются кожаные изделия местного производства.

Украшения

Черный коралл

Куба славится изделиями из черного коралла: серьги, кулоны, браслеты, ожерелья. Стоимость начинается от 25 CUC. Важно покупать такие украшения в специализированных магазинах, чтобы избежать подделок.

Черепаховый панцирь

Используется для изготовления массивных браслетов, сережек, заколок. Гребень из черепашьего панциря стоит около 20 CUC.

Бюджетные украшения

На сувенирных рынках можно найти аксессуары из скорлупы орехов или кофейных зерен. Стоимость начинается от 2 CUC.

Косметика и лекарства

Кубинские духи

Парфюм местного производства из экзотических растений без спиртовой основы. Самые популярные бренды: Suchel Camacho, Coral Negro, Mariposa, Vegueros.

Косметика

Производитель Suchel Camacho выпускает также кремы и средства по уходу. Качество контролируется государством.

Лекарства

На Кубе есть натуральные препараты из тростника, акульего хряща, прополиса, спирулины. Международных сертификатов они не имеют, но туристы часто хвалят их за эффективность.

Сувениры

Где покупать. Лучшие места для сувениров — рынок Сан-Хосе в Гаване и торговый дом Plaza America в Варадеро.

Популярные сувениры

Магниты, кружки, футболки с Че Геварой и Фиделем Кастро.

Альбомы с черно-белыми фотографиями революционной эпохи.

Берет Че Гевары — от 7–9 CUC.

Кубинские музыкальные инструменты: маракасы, барабаны — от 10 CUC.

Сигары

Какие бывают?

Фабричные (в упаковках с голограммами).

Ручной работы (покупать только в официальных магазинах или при фабриках).

Где покупать? Лучшие магазины: La Casa del Habano, магазин La Veguita в Санта-Кларе, фабрика Partagas в Гаване.

Сколько можно вывезти?

Без ограничений, если есть чек и упаковка с голограммой.

Без маркировки — не более 23 штук.

В Россию можно ввезти не более 50 сигар.

Лучшие бренды: Cohiba, Punch, Hoyo de Monterrey, Romeo y Julieta, Partagas, Bolivar, Montecristo.

Кубинский кофе

Как выбрать? Лучшие сорта: Arabica Serano Washed, Cubita, Turquino.

Где покупать? Лучший выбор — супермаркеты и магазины при фабриках. В сувенирных лавках дороже.

Цена: килограммовый пакет — 15–17 CUC.

Кубинский ром

Лучшие марки:

Havana Club (известен во всем мире).

Santiago de Cuba (считается национальной гордостью).

Legendario, Paticruzado, Cubay (менее известные, но достойные бренды).

Где покупать?

Супермаркеты (самые низкие цены).

«Дом рома» в Варадеро.

Заводы с экскурсиями.

Сколько можно вывезти? Беспошлинно — не более 3 литров крепкого алкоголя на человека.

Итог

Куба — это не только сигары и ром, но и оригинальные украшения, качественный кофе, уникальная косметика и даже традиционные музыкальные инструменты. Чтобы шоппинг был удачным, покупайте сувениры в проверенных местах, следите за качеством и не забывайте о таможенных ограничениях.