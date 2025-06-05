Городовой / Общество / Местные Кижи: где недалеко от Петербурга найти усадьбу, которая хранит любимую икону Петра I
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Местные Кижи: где недалеко от Петербурга найти усадьбу, которая хранит любимую икону Петра I

Опубликовано: 5 июня 2025 22:01
храм, Усадьба Богословка
Местные Кижи: где недалеко от Петербурга найти усадьбу, которая хранит любимую икону Петра I
Городовой ру

Место находится в 30 километрах от Северной столицы и поражает своей красотой.

Усадьба Богословка — это необычное место всего в паре десятков километров от Санкт-Петербурга, где можно буквально прикоснуться к истории русского деревянного зодчества и почувствовать атмосферу старинной усадьбы. Место напоминает Кижи в Карелии и не уступают известному месту по исторической значимости.

Немного истории

Впервые усадьба появилась здесь в середине XVIII века. Землю получил Федор Яковлевич Дубянский — духовник императрицы Елизаветы Петровны. Он построил здесь небольшой дом и создал парк.

Позже усадьба перешла к его родственникам, в частности к сестре Варваре Михайловне Зиновьевой, после чего часто называлась усадьбой Зиновьевых. В XIX веке здесь был построен деревянный усадебный дом в стиле строгого классицизма с изящными резными элементами, а вокруг разбили большой ландшафтный парк с прудами, павильонами и мостами.

После революции усадьба была национализирована, дом превратили в общежитие, а парк стал первым в СССР лесопарком. Во время Второй мировой войны усадьба и парк сильно пострадали, но позже территория была восстановлена.

В конце XX века усадьба пришла в упадок, но в 2000-х годах здесь создали этнографический парк «Усадьба Богословка», где воссоздали деревянные постройки и церковь.

Что можно увидеть сегодня

Главная жемчужина парка — деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, точная копия церкви XVIII века из села Анхимово. Это действующий храм, где по-прежнему проходят службы, а посетители могут зайти внутрь и полюбоваться резьбой и иконами.

Считается, что построена церковь по рисунку самого Петра Великого, передает сайт Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Часовня Спаса Нерукотворного

Часовня освящена в честь Спаса Нерукотворного и внутри нее есть его икона. У этой иконы удивительная история. Мастер, который работал над созданием этнопарка, нашел берестяной сверток со следами краски. После того как бересту распрямили, обнаружили эту старинную икону.

Ее отреставрировали и датировали XVIII веком. Оказалось, что реликвия была самой любимой иконой Петра I, император всегда носил ее при себе.

На территории есть колокольня, а вокруг — деревянные хозяйственные постройки, дом купца Костина и другие объекты, которые показывают, как жили люди в русских усадьбах прошлых веков.

На территории парка часто проводят экскурсии и мастер-классы, где рассказывают о народных ремеслах и быте. Есть возможность погулять самостоятельно, а для желающих — экскурсоводы проводят обзорные туры, чтобы показать все самое интересное и ответить на вопросы.

Как добраться и что учесть

Усадьба находится в Невском лесопарке, примерно в 30 км от центра Петербурга. Добраться можно на машине или на автобусе. Андрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Невский лесопарк, усадьба «Богословка».

Новости по теме
Отдых в Джемете: райский уголок недалеко от Анапы — лучшие пляжи, аквапарк и этнографический парк Отдых в Джемете: райский уголок недалеко от Анапы — лучшие пляжи, аквапарк и этнографический парк 10 июня 2024 08:00
Одна церковь в центре Болоньи раздражала самого Папу Римского: понтифику на нее было больно смотреть Одна церковь в центре Болоньи раздражала самого Папу Римского: понтифику на нее было больно смотреть 1 июня 2025 18:01
Свалка стала фонтаном: в Петербурге открыли новый светомузыкальный объект в Линейном парке Свалка стала фонтаном: в Петербурге открыли новый светомузыкальный объект в Линейном парке 30 мая 2025 15:33
Снос или сохранение: что происходит с легендарным вестибюлем станции «Парк Победы» Снос или сохранение: что происходит с легендарным вестибюлем станции «Парк Победы» 29 мая 2025 19:03
Дикий, ноо бесплатный ужин: что можно собирать и есть в петербургских парках Дикий, ноо бесплатный ужин: что можно собирать и есть в петербургских парках 25 мая 2025 13:02
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще