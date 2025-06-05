Местные Кижи: где недалеко от Петербурга найти усадьбу, которая хранит любимую икону Петра I

Место находится в 30 километрах от Северной столицы и поражает своей красотой.

Усадьба Богословка — это необычное место всего в паре десятков километров от Санкт-Петербурга, где можно буквально прикоснуться к истории русского деревянного зодчества и почувствовать атмосферу старинной усадьбы. Место напоминает Кижи в Карелии и не уступают известному месту по исторической значимости.

Немного истории

Впервые усадьба появилась здесь в середине XVIII века. Землю получил Федор Яковлевич Дубянский — духовник императрицы Елизаветы Петровны. Он построил здесь небольшой дом и создал парк.

Позже усадьба перешла к его родственникам, в частности к сестре Варваре Михайловне Зиновьевой, после чего часто называлась усадьбой Зиновьевых. В XIX веке здесь был построен деревянный усадебный дом в стиле строгого классицизма с изящными резными элементами, а вокруг разбили большой ландшафтный парк с прудами, павильонами и мостами.

После революции усадьба была национализирована, дом превратили в общежитие, а парк стал первым в СССР лесопарком. Во время Второй мировой войны усадьба и парк сильно пострадали, но позже территория была восстановлена.

В конце XX века усадьба пришла в упадок, но в 2000-х годах здесь создали этнографический парк «Усадьба Богословка», где воссоздали деревянные постройки и церковь.

Что можно увидеть сегодня

Главная жемчужина парка — деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, точная копия церкви XVIII века из села Анхимово. Это действующий храм, где по-прежнему проходят службы, а посетители могут зайти внутрь и полюбоваться резьбой и иконами.

Считается, что построена церковь по рисунку самого Петра Великого, передает сайт Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Часовня Спаса Нерукотворного

Часовня освящена в честь Спаса Нерукотворного и внутри нее есть его икона. У этой иконы удивительная история. Мастер, который работал над созданием этнопарка, нашел берестяной сверток со следами краски. После того как бересту распрямили, обнаружили эту старинную икону.

Ее отреставрировали и датировали XVIII веком. Оказалось, что реликвия была самой любимой иконой Петра I, император всегда носил ее при себе.

На территории есть колокольня, а вокруг — деревянные хозяйственные постройки, дом купца Костина и другие объекты, которые показывают, как жили люди в русских усадьбах прошлых веков.

На территории парка часто проводят экскурсии и мастер-классы, где рассказывают о народных ремеслах и быте. Есть возможность погулять самостоятельно, а для желающих — экскурсоводы проводят обзорные туры, чтобы показать все самое интересное и ответить на вопросы.

Как добраться и что учесть

Усадьба находится в Невском лесопарке, примерно в 30 км от центра Петербурга. Добраться можно на машине или на автобусе. Андрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Невский лесопарк, усадьба «Богословка».