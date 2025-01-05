Место гибели Пушкина и любые холмы Екатерины II: секреты названий петербургского метро

Парнас
Открыта в 2006 году. Название района связано с насыпанным по указу Екатерины II обзорным холмом.
Проспект Просвещения
Магистраль «Просвет» получила название в 1970-х годах в честь работников культуры и образования.
Озерки
Названа по району с цепочкой Суздальских (Парголовских) озер.
Удельная
Название связано с парком и землями, принадлежавшими Департаменту уделов в 1830-х годах.
Пионерская
Открыта в 1982 году. Названа в честь 60-летия пионерской организации.
Чёрная речка
Приток Невки стал известен благодаря дуэли Пушкина и Дантеса.
Петроградская
Название станции связано с историческим районом — Петроградской стороной.
Горьковская
Открыта в 1963 году. Названа в честь проспекта, носящего имя Максима Горького.
Невский проспект
Главная магистраль города дала название станции. Изначально проект назывался «Площадь Плеханова».
Сенная площадь
Станция открылась в 1963 году. Названа по одноименной площади, где ранее находился рынок.
Фрунзенская
Открыта в 1961 году. Название связано с Михаилом Фрунзе.
Московские ворота
Станция названа в честь Триумфальных ворот, возведенных по указу Николая I.
Электросила
Название дано в честь завода «Электросила».
Парк Победы
Название связано с Московским парком Победы, заложенным в 1945 году.
Московская
Станция открыта в 1969 году. Выход ведет к Московскому проспекту.
Звёздная
Станция 1972 года. Тематика оформления связана с покорением космоса.
Купчино
Открыта в 1972 году. Названа в честь исторического района, известного с XVII века как Купчиново.