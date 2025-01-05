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Место гибели Пушкина и любые холмы Екатерины II: секреты названий петербургского метро

5 января 2025 16:01
Место гибели Пушкина и любые холмы Екатерины II: секреты названий петербургского метро
Место гибели Пушкина и любые холмы Екатерины II: секреты названий петербургского метро
Legion-Media

Краткий ликбез по станциям.

Парнас

Открыта в 2006 году. Название района связано с насыпанным по указу Екатерины II обзорным холмом.

Проспект Просвещения

Магистраль «Просвет» получила название в 1970-х годах в честь работников культуры и образования.

Озерки

Названа по району с цепочкой Суздальских (Парголовских) озер.

Удельная

Название связано с парком и землями, принадлежавшими Департаменту уделов в 1830-х годах.

Пионерская

Открыта в 1982 году. Названа в честь 60-летия пионерской организации.

Чёрная речка

Приток Невки стал известен благодаря дуэли Пушкина и Дантеса.

Петроградская

Название станции связано с историческим районом — Петроградской стороной.

Горьковская

Открыта в 1963 году. Названа в честь проспекта, носящего имя Максима Горького.

Невский проспект

Главная магистраль города дала название станции. Изначально проект назывался «Площадь Плеханова».

Сенная площадь

Станция открылась в 1963 году. Названа по одноименной площади, где ранее находился рынок.

Фрунзенская

Открыта в 1961 году. Название связано с Михаилом Фрунзе.

Московские ворота

Станция названа в честь Триумфальных ворот, возведенных по указу Николая I.

Электросила

Название дано в честь завода «Электросила».

Парк Победы

Название связано с Московским парком Победы, заложенным в 1945 году.

Московская

Станция открыта в 1969 году. Выход ведет к Московскому проспекту.

Звёздная

Станция 1972 года. Тематика оформления связана с покорением космоса.

Купчино

Открыта в 1972 году. Названа в честь исторического района, известного с XVII века как Купчиново.

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Автор:
Игорь Мустафин
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