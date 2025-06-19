«Рай под солнцем»: законно ли на курорте сдавать место на пляже

Предприимчивые бизнесмены хотят брать плату с людей, которые не пользуются шезлонгами.

В этом году на адлерских пляжах появилась новая фишка — теперь можно арендовать себе небольшой кусочек пляжа для отдыха.

За 1500 рублей в день туристам предлагают выделенное место возле моря, где можно спокойно разложить полотенце и не бояться, что кто-то займет твое пространство.

Правда, в эту цену входит только сама территория для загара. Это правило работает для тех, кто не хочет брать лежак и ютится рядом.

Что говорит закон?

Адвокат Елена Пономарева рассказала «Городовому», законно ли брать деньги с отдыхающих за кусочек пляжа.

«Сдача даже небольшой части пляжа арендатором незаконна. Пляжи являются муниципальной собственностью и предоставляются в пользование туристов безвозмездно. Согласно Водному кодексу, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности — общедоступны. Общедоступной является береговая полоса шириной в 20 метров. Муниципалитет сдает в аренду не сам пляж, а по сути дает разрешение на установку нестационарных торговых объектов с целью оказания определенных услуг. Таким образом, подобная субаренда пляжа невозможна», — говорит эксперт.

Какое наказание?

По словам адвоката, за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий есть наказание в виде штрафа от 10 до 50 тысяч рублей для должностных и юридических лиц.

Кроме того, деятельность таких нерадивых предпринимателей могут приостановить на срок около 90 суток.