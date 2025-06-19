«Рай под солнцем»: законно ли на курорте сдавать место на пляже

В этом году на адлерских пляжах появилась новая фишка — теперь можно арендовать себе небольшой кусочек пляжа для отдыха.
За 1500 рублей в день туристам предлагают выделенное место возле моря, где можно спокойно разложить полотенце и не бояться, что кто-то займет твое пространство.
Правда, в эту цену входит только сама территория для загара. Это правило работает для тех, кто не хочет брать лежак и ютится рядом.
Что говорит закон?
Адвокат Елена Пономарева рассказала «Городовому», законно ли брать деньги с отдыхающих за кусочек пляжа.
«Сдача даже небольшой части пляжа арендатором незаконна. Пляжи являются муниципальной собственностью и предоставляются в пользование туристов безвозмездно.
Согласно Водному кодексу, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности — общедоступны. Общедоступной является береговая полоса шириной в 20 метров.
Муниципалитет сдает в аренду не сам пляж, а по сути дает разрешение на установку нестационарных торговых объектов с целью оказания определенных услуг.
Таким образом, подобная субаренда пляжа невозможна», — говорит эксперт.
Какое наказание?
По словам адвоката, за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий есть наказание в виде штрафа от 10 до 50 тысяч рублей для должностных и юридических лиц.
Кроме того, деятельность таких нерадивых предпринимателей могут приостановить на срок около 90 суток.
«Взимание какой-либо оплаты арендатором возможно с момента подписания акта приема-передачи земельного участка и государственной регистрации договора аренды в Росреестре. Контроль осуществляется Роспотребнадзором и местной администрацией», — отмечает эксперт.