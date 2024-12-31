Где снимали новый сериал «Преступление и наказание» и как найти в Петербурге дом Раскольникова

Новый сериал «Преступление и наказание» представляет собой современную адаптацию знаменитого романа Федора Достоевского. История рассказывает о молодом студенте Родионe Раскольникове, который, находясь в состоянии безысходности и крайней нужды, совершает преступление.

После убийства его начинают терзать муки совести и страхи, усугубляющие его отчуждение от окружающего мира. В проекте задействованы как молодые таланты, так и признанные мастера кино. Сериал уже доступен для просмотра.

Как и где создавался сериал

Съемочный процесс проходил в Санкт-Петербурге, чтобы наиболее достоверно воспроизвести ту самую атмосферу, которая знакома поклонникам творчества Достоевского. Для достижения максимальной реалистичности некоторые сцены были отсняты в реальных коммунальных квартирах, давно опустевших, но сохранивших дух ушедшей эпохи. Эти локации прекрасно передают ощущение нищеты и изоляции, характерные для жизни главного героя.

Храповицкий мост и улица Писарева

Первая сцена сериала разворачивается на улице Писарева и Храповицком мосту через Мойку. Здесь герой Ивана Янковского, Раскольников, идет по вечернему городу, погруженный в мрачные мысли. Он слышит разговор двух моряков о «злой старушонке», которую можно ограбить «без зазора совести». Эта сцена передает атмосферу внутреннего напряжения и зарождение роковых идей.

Никольский рынок и Садовая улица

Бегство Раскольникова от Черта приводит его на Садовую улицу вдоль Никольского рынка. Герой преодолевает значительное расстояние, словно пытаясь убежать не только от преследователя, но и от своих мыслей. Архитектурные детали и аутентичная атмосфера этой локации усиливают драматизм происходящего.

Львиный мост через канал Грибоедова

Во второй серии Раскольников оказывается на Львином мосту через канал Грибоедова. Здесь он сидит верхом на одном из чугунных львов, которые, несмотря на свой мраморный вид, выкрашены в белый цвет. Эта сцена символизирует попытку героя найти опору и равновесие в хаосе его внутреннего мира.

Территория фабрики «Красный треугольник»

Фабрика на набережной Обводного канала становится местом фантасмагорической сцены. Раскольников видит VHS-кассету с фильмом «Брат-2», берет в руки свежую рыбу и неожиданно оказывается дома. Эта локация усиливает элемент иррациональности и запутанности в сюжете, отражая мрачные переживания героя.

Памятники Александру Блоку и Владимиру Ленину

На улице Декабристов Черт появляется рядом с памятником Александру Блоку, повторяя позу, в которой изображен поэт. В другом эпизоде Раскольников сидит на постаменте памятника Ленину, что добавляет сцене современной интерпретации. Эти локации связывают героев с культурным наследием Петербурга.

Площадь Академика Сахарова и здание Двенадцати коллегий

Трагическая сцена с Мармеладовым, сбитым автомобилем, происходит на площади Академика Сахарова, рядом с зданием Двенадцати коллегий. Позже Раскольников бежит через анфиладу арок этого здания, создавая эффект бегства от собственной судьбы. Величественная архитектура усиливает напряжение в этих моментах.

Граффити «Зачем»

Емкое и загадочное граффити «Зачем» появляется в нескольких сценах сериала. В одной из них Раскольников сидит на крыше, а в кадре видны знаменитые надписи. Это добавляет символизма и философского подтекста, подчеркивая вечные вопросы, которые ставит Достоевский в своем произведении.

Как найти дом Раскольникова на Гражданской улице

Он находится по адресу: Гражданская улица, дом 19. Это угловое здание также имеет адрес Столярный переулок, дом 5. Дом был построен в 1831 году архитектором Егором Цолликофером в стиле классицизма. Считается, что именно здесь жил главный герой романа. Во всяком случае об этом говорит горельеф на стене здания.

Эти локации не только раскрывают мрачную и напряженную атмосферу Петербурга, но и делают город полноценным героем повествования.